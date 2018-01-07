В Донецке из травмата расстреляли овчарку (Фото). Новости

В Донецке 4 января в приют для животных «4 Лапки» обратились жители, обнаружившие раненую немецкую овчарку. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила руководитель приюта Ирина Волик.

«Экстренная ситуация... Звонок: "срочно, пришел овчар к нам на автомойку, в боку дырка, просит помощи". Приехали, и ... лежит под дождем малыш, а глазами просит помощи, так и говорит – "Помогите, умираю"», – описала Ирина.

Когда волонтеры приюта привезли собаку в ветклинику, «подтвердилось, рана гнойная, похожа на прострел». «Рентген показал, что инородное тело присутствует, в оперативном вмешательстве нуждается. И срочно, несмотря на отсутствие денег, решение было принято – оперируем, спасаем!», – продолжила Ирина Волик.

Она сообщила, что операция прошла успешно. «Извлечены резиновые пули травматического оружия», – констатировала дончанка.

На следующий день пес уже был активным. «Он держится молодцом, разнес всю клинику, все уже в шоке, кричат "караул"))) Стоят четыре дренажа, большую часть загнившей полости уже вычистили... Будем верить в лучшее», – описала состояние собаки Ирина Волик.

Естественно, произошедшее вызвало негодование. В комментариях к посту люди шлют проклятья стрелявшему, требуют возмездия, готовы сами расправиться со стрелком, призывают к самосуду. Участники дискуссии не сдерживали себя в выражениях, из самого «мягкого», что возможно опубликовать:

Аня: «Сколько ж еще уродов... Стрелять в беззащитное животное!»;

Сергей: «Скорейшего выздоровления! А тварям – воздастся!»;

Ирина: «Это – уроды! Завтра они в людей стрелять будут!»;

Людмила: «Этим тварями не место на земле»;

Ника: «Судя по фото, явно собака не нападала, если такая контактная. Бойтесь живодеры! На каждого найдется такая же сила и управа (не всегда законная). Я никогда не пройду мимо обиженного животного, и пусть знают все, что нас таких много. И, пожалуйста, воспитывайте в детях любовь к братьям нашим меньшим, так как все идет из семьи, к радости или к горю».

Но в обсуждении присутствовало и возмущение реакцией людей. «А почему здесь такие все агрессивные? Значит, собаку спасают, жалеют, а людей убили бы, застрели бы, в зад чего-то бы засунули бы, сгноили бы. Люди, чем вы лучше этого стрелка! Тот – собаку, а вы бы людей убили… Зачем писать такие грязные комменты? Просто делайте свое дело, и по закону наказывайте жестокость и правонарушения других людей», – считает Лариса.

Однако жители не верят в местное «правосудие». Они напоминают о ситуации, когда мужчина сбросил собаку с 5-го этажа. «По закону? Не смешите. У нас сосед собаку скинул с пятого этажа. С ним просто побеседовали, сказали: ай-яй-яй, и всё. По поводу сброшенной собаки писала официальный запрос в мвд. Ну, ответили, что беседу с гражданином провели. И всё», – отмечает дончанка Юлия.

«Какой закон? Только самосуд. Вот только не поймать таких уродов, что издеваются над собаками», – считает Жанна.

Как сообщалось ранее, в Луганске пенсионерка выводит на улицы своих собак-чемпионов, чтобы они просили милостыню для обеспечения приюта.

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