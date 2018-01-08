Донецк: Необычные обитатели приюта для собак (Фото). Новости

В Донецке продолжает работать приют для животных «4 Лапки». Сейчас здесь содержатся порядка 200 собак, многих из них были спасены из-под обстрелов и вывезены из опасных районов города.

Но есть в приюте и необычные обитатели.

Больше года здесь живет лис Фокс. Причем, его вольер находится рядом с «птицефермой», где обитают куры, петух и гуси (яйцами птиц в приюте, в частности, кормят щенят).

А осенью 2017 года здесь появились енотовидная собака и муфлон (дикий баран).

Енотовидную собаку Жорика привезли дончане – животное упало в канализационный люк, из которого не могло выбраться два дня.

Муфлона Беню спасли в прифронтовом поселке Трудовские (Петровский район Донецка). В апреле 2017 года во время обстрела у его матери остановилось сердце, а Беня выжил. В «4 Лапках» ему построили просторный вольер и подселили козочку Милу.

Сейчас завершаются работы по строительству новых вольеров, имитирующих жизнь в природе. Новоселье, в частности, ожидает Жорика и Фокса.

Фото: Facebook / Ирина Волик

Читайте также: