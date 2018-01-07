Рождество в АТО: Украинским военным доставили подарки на передовую (Фото). Новости

Накануне Рождества, 6 января, на позиции, которые занимают украинские военные в районе Павлополя и Широкино, были доставлены подарки от Кабинета министров Украины. Об этом говорится в видеосюжете «Военного телевидения Украины.

Отмечается, что украинским военным доставили термосы емкостью 1,2 л.

«Нам это нужно, особенно в ночь, когда холодно, когда снег, когда ветер холодный и дождь идет, нужно хоть немного согреться. Всем казакам нашим», – говорит один из бойцов ВСУ.

«Хорошая посуда, чтоб согреться, на пост с собой взять, чтоб лишний раз никуда не бегать», – отмечает другой украинский военный, получивший подарок.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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