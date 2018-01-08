Новорожденные 2018 года: Первенцы в городах Донетчины (Фото). Новости

В крупных городах Донецкой области в первые дни 2018 года рождались мальчики. В Покровске и Краматорске на свет появились две двойни.

В Покровске в первый день нового года у переселенки из Енакиево (НКТ*, Донецкая обл.), жительницы Курахово, на свет появился мальчик. По словам мамы, ребенка назвали Геннадием.

Первый ребенок уроженки Покровска тоже родился 1 января. Его рождению особенно обрадовался дедушка. «Сильно рад, что первый мальчик в нашем городе. Я думаю, что вырастет внук, не подведет надежды наши. Спасибо невестке и сыну.

Двоим первенцам в Покровске вручили подарки от мэра города. Новорожденный женщины-переселенки получил в подарок портативную колыбельную, а малыш-уроженец Покровска – современную детскую коляску. Всего за 5 дней 2018 года в Покровске родилось 26 детей, в том числе двойня – мальчики.

В Мирнограде первый ребенок в 2018 году родился днем 2 января. Мальчика родила жительница Покровска. Вес новорожденного 3 кг 750 г. По словам заведующего родильным отделением Мирноградской центральной больницы Игоря Перетятко, 2018 год был отмечен удачными родами, и мама, и малыш здоровы. «Несмотря на то, что рождаемость по всем регионам снижается, мы стараемся удерживать высокие показатели. Мы рады жителям других городов, которые ценят наш роддом за качество и уют», – говорит он.

Всего в центральной больнице Мирнограда в 2017 году родились более 500 детей, в 2018 году медики ожидают не меньше новорожденных.

В первый день 2018 года в Краматорске появились на свет 4 ребенка, первые новорожденные – двойняшки, причем самым первым также был мальчик, а позже его сестра-близнец. По данным мэрии, родители решили назвать детей Акимом и Марией. Кроме двойняшек, 1 января в Краматорске родили две девочки. По словам медиков, все дети и их мамы здоровы и хорошо себя чувствуют.

В Дружковке первые в 2018 году роды прошли днем 2 января. Здесь также первым на свет появился мальчик весом 4 кг 270 г. И новорожденный, и его мама чувствуют себя хорошо.

В Мариуполе 1 января первым на свет появился также мальчик. Всего же в первый день нового года родилось пятеро детей: четверо мальчиков и одна девочка. В городском совете уточнили, что мальчики родились ночью, а девочка днем.

По материалам: ТК «Орбита», Дружковка на ладонях, открытой информации

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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