Штепа назвала виновных в конфликте на Донбассе и свою главную ошибку в 2014 году. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе готовили сотрудники Службы безопасности Украины, и для таких утверждений есть основания и доказательства. Об этом в эфире телеканала «Правда тут» заявила экс-городской голова Славянска Неля Штепа.

«Я уверена, что в том военном конфликте, который образовался виновны Турчинов, Яценюк, Пашинский, Наливайченко, Аваков. Это те люди, которые действительно привели военный конфликт на Донбасс. Я уверена и у меня есть факты, я их предъявила, о том, что СБУ готовило этот конфликт на Донбассе», – считает она.

Отвечая на вопрос, как изменилось бы ее поведение с учетом прошедших за три года событий с момента захвата Славянска диверсантами во главе с Игорем Стрелковым (Гиркиным) Штепа сказала следующее: «Знаете, чего бы я не делала? Когда мне позвонил Турчинов, Наливайченко, Пашинский, Яценюк, Тарута и Пожидаев, я бы им сказала: "Знаете что, мальчики, поднимайте свою задницу и едьте в Славянск, а я вас здесь подожду за периметром, когда я приехала". И тогда действительно уже в 2014-м году они несли бы ответственность и не было бы, на кого свалить то, что там произошло», – сказала Штепа.

Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально ее дело слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.

26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.

27 января из–за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду. 2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова.

12 мая коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова взяли самоотвод. Рассмотрение вопроса передали в Ленинский райсуд Харькова, где дело Штепы должно слушаться с начала уже в четвертый раз.

Неле Штепе после заседания, которое состоялось в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО.

Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

Также она заявила, что по освобождению из СИЗО продолжит политическую деятельность, и намерена баллотироваться на ближайших выборах мэра Славянска и президента Украины. Ближайшими своими конкурентами на пост главы государства она видит Надежду Савченко и Юлию Тимошенко.

20 сентября на очередном заседании в Харькове суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы рассмотрел вопрос о продлении обвиняемой меры пресечения. В итоге ее освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Изначально к экс-мэру Славянска Неле Штепе для контроля за ее передвижением приставили двух полицейских, а позднее на Штепу надели электронный браслет. Вечером 24 сентября браслет сломался.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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