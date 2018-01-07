На пунктах пропуска «ДНР» снимают отпечатки пальцев, – соцсети. Новости

При пересечении линии разграничения по транспортному коридору Марьинка – Донецк на контрольно-пропускном пункте «ДНР» у гражданских лиц снимают отпечатки пальцев. С такой ситуацией 6 января столкнулась дончанка Наталья, о чем она сообщает в соцсети.

Наталья уточняет, что выехала из «ДНР» на подконтрольную Украине территорию в конце декабря с 2014 года, и 6 января возвращалась в Донецк первый раз. Инцидент произошел на КПП «Александровский» («ДНР», Каргилл/Каргил, район украинского КПВВ «Марьинка»).

«Александровский... Проверили у всех паспорта в автобусе, и меня с еще одним мужчиной пригласили в их вагончик. Общие вопросы позадавали (куда, к кому ездили, цель и т.д.) и откатали отпечатки. Но общались, правда, вежливо, приветливо, в конце пожелали счастливого пути», – рассказала женщина.

Чем вызваны такие действия Наталье не объяснили. «[В вагончике] на штативе стоял фотоаппарат, но не фоткали. Отпечатки и те с горем пополам получилось взять. С попытки 15-й, наверное. Да, только мизинец у меня так и не идентифицировался со всей ладонью, его так и не откатали», – уточняет дончанка.

С подобным граждане сталкивались и на иных КПП «ДНР». «У меня на Дебальцево отпечатки брали и фоткали. Они выборочно людей берут. Там каждый палец, потом ладошку откатывают, поэтому и долго», – сообщает пользователь с ником «Кузя».

«Украина начала с россиян отпечатки брать, ну, и ДНР, чтоб не отставать от коллектива. Кстати Вы, Наталья, "добровольно согласились", как и написано в документе ДНР о дактилоскопии – там только принудительно берут у силовых структур ДНР», – комментирует Александр.

Но данное явление не является массовым. «Тоже 6 января ехала. Никакие отпечатки пальцев не берут», – констатирует Мария, также следовавшая через КПП «Александровка».

Читайте также: