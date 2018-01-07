Ситуация в пунктах пропуска утром 7 января. Новости

Сегодня утром, 7 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
- По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 6 января, КПВВ пересекли 24,4 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 5780 чел. и 820 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 6325 чел. и 1205 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 4385 чел. и 910 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2315 чел. и 605 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 5600 чел.
Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 40/50;
- КПВВ «Марьинка» – 20/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 60/40;
- КПВВ «Гнутово» – 10/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Александр: «Никитовка, в сторону Украины. Приехал на днр в 5:30 (по местному «московскому» времени, – прим.). В общую очередь. Был 20-м»;
- «Rtg Gh»: «06:30. Из Донецка на Каргилле машин 60 приблизительно»;
- Наталья: «07:20. Горловка на Артемовск (Бахмут) – машин до второго поворота. На Горловке опять появились продавцы очереди, такса – 1000руб»;
- Ева: «07:30. Из Донецка на Каргилле –очередь на спуске с моста»;
- Константин: «08:50. В Украине – очередь до посадки!»;
- Татьяна: «9:20. На Никитовке – 40 машин».
КПВВ «Новотроицкое»
- Лилия: «8:20 – Еленовка, машин 60 в Украину. 8:40 – Новотроицк, на Донецк сразу на проверку».
КПВВ «Марьинка»:
- Светлана: «08:25. Каргил (в сторону Украины) – очередь начинается почти на середине моста»;
- Саид: «08:40. Марьинка –70 машин основной очереди и 10-15 льготных».
Ситуацию по КПВВ «Станица Луганская» и «Гнутово» очевидцы на данный момент не сообщают.
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