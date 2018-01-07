В Горловке восстанавливают разрушенный войной храм (Фото). Новости

В неподконтрольной Горловке (Донецкая обл.) спустя три года начались работы по восстановлению уничтоженного в результате попадания снаряда деревянного Благовещенского храма. Об этом сообщает пресс-служба Горловской и Славянской епархии Украинской православной церкви.
Отмечается, что для совершения богослужений уже полностью обустроен нижний цокольный этаж.
Первую службу здесь провели накануне Рождества 5 января, с этого дня богослужения в Благовещенском храме стали регулярными. Так, в Сочельник здесь состоялась навечерия и рождественское всенощное бдение, а в сам день Рождества – литургия.
Фото Горловской и Славянской епархии УПЦ
Отметим, что Благовещенский храм располагался в Горловке в микрорайоне Строитель. Он был построен в 2008 году как временная церковь на месте строительства будущего Богоявленского кафедрального собора. Церковь была выполнена из волынской сосны, высота до креста составляла 17 метров, до колокольни — 23. 7 августа 2014 года в результате артиллерийского обстрела храм полностью сгорел.
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