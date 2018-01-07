Сводка из зоны АТО за 7 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 3 обстрела украинских позиций, один боец ВСУ ранен. Об этом сегодня, 7 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник обстреливал позиции сил АТО из минометов калибра 120 мм вблизи Троицкого и выпустил в сторону украинских военных свыше 10 мин. Вблизи Станицы Луганской позиции ВСУ обстреливали из стрелкового оружия, а вблизи Новолуганского – из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные огонь в ответ не открывали

В «ДНР» заявили, что «за прошедшие сутки ВС Украины 4 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы н.п. Горловка и Спартак, по которым применялись гранатометы и стрелковое оружие. Минометному обстрелу также подвергся район н.п. Ясиноватая».

В «ЛНР» утверждают, что за минувшие сутки их позиции были обстреляны 1 раз. «Обстрелам подвергся район села Веселогоровка. Огонь велся из 120 мм миномета».

Напомним, что с 00:00 23 декабря, согласно достигнутой Трехсторонней контактной группой в Минске договоренности, вступило в действие «новогоднее» перемирие.