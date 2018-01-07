«Подари ребенку радость»: В Луцке переселенки открыли благотворительную выставку (Фото). Новости

В Луцке (Волынская обл.) накануне Рождества женщины-переселенки открыли благотворительную выставку картин под названием «Подари ребенку радость». Об этом говорится в видеосюжете телеканала «Сфера ТВ».
Экспозиция работает в областной библиотеке для юношества. Организаторами благотворительной ярмарки выступил клуб женщин-переселенок «Дары Макош» и общественная организация «Велес+».
По словам директора Волынской областной библиотеки для юношества Аллы Ефремовой, эта выставка символизирует добрососедские отношения и доброту. «Эта выставка ассоциируется с добротой и добрососедством, и с тем, что в Украине все-таки будет мир. Вы вынуждено переселились на нашу территорию, она стала вам родной, как родной вам стала наша библиотека», – сказала она.
Как отметил представитель общественной организации «Велес+» Виктор Вальчук, картины рисовали непрофессиональные художницы. «Но они лично меня цепляют за живое и очень мне нравятся. Именно через такие хобби появляются таланты, которые открываются так неожиданно, потому что мы в свое время, наверное, и не занимались бы этим», – считает он.
Часть вырученных за картины денег организаторы планируют потратить на сладкие подарки детям-переселенцам. Благотворительная акция продлится около двух недель.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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