В «ЛНР» назвали суммы социальных пособий в 2018 году. Новости

В «ЛНР», согласно «постановлению правительства», с 1 января 2018 года установлены новые размеры социальных пособий. Информация о них опубликована в одной из местных газет.
Согласно данным, в 2018 году суммы социальных выплат в «ЛНР» следующие:
- единовременное пособие по беременности и родам – 3 700 руб. (1805 грн по курсу «госбанка ЛНР» на 07.01.2018 г.);
- единовременное пособие при рождении ребенка – 20 640 руб. (10068 грн);
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста – 1720 руб. (839 грн);
- ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным семьям), а также одиноким матерям (отцам) – 1000 руб. (487 грн) на каждого ребенка;
- ежемесячное пособие малообеспеченным семьям – 2800 руб. (1366 грн).
Ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях в «ЛНР» составляет:
- на ребенка в возрасте до 6 лет – 5 968 руб. (2911 грн);
- на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 7 440 руб. (3629 грн);
- на ребенка в возрасте от 18 до 23 лет (на период обучения) – 7 048 руб. (3438 грн);
Ежемесячное пособие детям, которые находятся под опекой или попечительством:
- на ребенка в возрасте до 6 лет – 5 968 руб. (2911 грн);
- на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 7 440 руб. (3629 грн).
Ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию:
- достигшим пенсионного возраста – 2 100 руб. (1024 грн);
- инвалидам I группы, подгруппа А – 3 200 руб. (1560 грн);
- инвалидам I группы, кроме подгруппы А – 3000 руб. (1463 грн);
- инвалидам II группы – 2500 руб. (1219 грн);
- инвалидам III группы – 2100 руб. (1024 грн).
Ежемесячные пособия по уходу за инвалидами:
- I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста – 30 руб. (14,6 грн);
- за инвалидами I, II группы вследствие психического расстройства – 2 436 руб. (1188 грн);
- надбавка на уход за детьми-инвалидами в возрасте от 0 до 6 лет, отнесенным к подгруппе А – 2 506 руб. (1222 грн);
- надбавка на уход за детьми-инвалидами за ребенком-инвалидом в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенным к подгруппе А – 3 242 руб. (1581 грн);
- за ребенком-инвалидом в возрасте от 0 до 18 лет – 600 руб. (292 грн).
Ежемесячная социальная помощь инвалидам с детства:
- I группы (подгруппа А) – 5 642 руб. (2752 грн);
- I группы (подгруппа Б) – 4 119 руб. (2009 грн);
- II группы – 3 240 руб. (1580 грн);
- III группы – 2 100 руб. (1024 грн).
Другие виды социальных пособий в «ЛНР»:
- ежемесячная социальная помощь на детей-инвалидов – 2 400 руб. (1170 грн);
- ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов – 1000 руб. (487 грн) на каждого ребенка;
- денежное содержание родителям-воспитателям и приемным родителям – 1500 руб. (731 грн) на каждого ребенка.
Как сообщалось ранее, при рождении ребенка Украина единовременно платит 10 320 грн, еще 860 грн выплачиваются ежемесячно на протяжении следующих 3 лет.
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