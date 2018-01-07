В «ЛНР» назвали суммы социальных пособий в 2018 году. Новости

В «ЛНР», согласно «постановлению правительства», с 1 января 2018 года установлены новые размеры социальных пособий. Информация о них опубликована в одной из местных газет.

Согласно данным, в 2018 году суммы социальных выплат в «ЛНР» следующие:

единовременное пособие по беременности и родам – 3 700 руб. (1805 грн по курсу «госбанка ЛНР» на 07.01.2018 г.);

единовременное пособие при рождении ребенка – 20 640 руб. (10068 грн);

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста – 1720 руб. (839 грн);

ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным семьям), а также одиноким матерям (отцам) – 1000 руб. (487 грн) на каждого ребенка;

ежемесячное пособие малообеспеченным семьям – 2800 руб. (1366 грн).

Ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях в «ЛНР» составляет:

на ребенка в возрасте до 6 лет – 5 968 руб. (2911 грн);

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 7 440 руб. (3629 грн);

на ребенка в возрасте от 18 до 23 лет (на период обучения) – 7 048 руб. (3438 грн);

Ежемесячное пособие детям, которые находятся под опекой или попечительством:

на ребенка в возрасте до 6 лет – 5 968 руб. (2911 грн);

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 7 440 руб. (3629 грн).

Ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию:

достигшим пенсионного возраста – 2 100 руб. (1024 грн);

инвалидам I группы, подгруппа А – 3 200 руб. (1560 грн);

инвалидам I группы, кроме подгруппы А – 3000 руб. (1463 грн);

инвалидам II группы – 2500 руб. (1219 грн);

инвалидам III группы – 2100 руб. (1024 грн).

Ежемесячные пособия по уходу за инвалидами:

I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста – 30 руб. (14,6 грн);

за инвалидами I, II группы вследствие психического расстройства – 2 436 руб. (1188 грн);

надбавка на уход за детьми-инвалидами в возрасте от 0 до 6 лет, отнесенным к подгруппе А – 2 506 руб. (1222 грн);

надбавка на уход за детьми-инвалидами за ребенком-инвалидом в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенным к подгруппе А – 3 242 руб. (1581 грн);

за ребенком-инвалидом в возрасте от 0 до 18 лет – 600 руб. (292 грн).

Ежемесячная социальная помощь инвалидам с детства:

I группы (подгруппа А) – 5 642 руб. (2752 грн);

I группы (подгруппа Б) – 4 119 руб. (2009 грн);

II группы – 3 240 руб. (1580 грн);

III группы – 2 100 руб. (1024 грн).

Другие виды социальных пособий в «ЛНР»:

ежемесячная социальная помощь на детей-инвалидов – 2 400 руб. (1170 грн);

ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов – 1000 руб. (487 грн) на каждого ребенка;

денежное содержание родителям-воспитателям и приемным родителям – 1500 руб. (731 грн) на каждого ребенка.

Как сообщалось ранее, при рождении ребенка Украина единовременно платит 10 320 грн, еще 860 грн выплачиваются ежемесячно на протяжении следующих 3 лет.

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