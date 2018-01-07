Ни жилья, ни компенсации: В прифронтовой Марьинке выселена целая улица. Новости

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) многие жители лишились своего жилья из-за обстрелов, а некогда престижный район города теперь опасен из-за обстрелов. На улице Зеленый Гай у многих жителей Марьинки повреждено или разрушено жилье. Четвертый год люди вынуждены скитаться по родственникам или съемному жилью. Устав от безвыходности, жители Марьинки решили судиться с государством. Об этом говорится в видеосюжете «Общественного ТВ».

Улица Зеленый Гай в Марьинке до войны считалась престижным районом, но с 2014 года он постоянно под обстрелами. От центра Марьинки до Петровского района неподконтрольного Донецка можно дойти пешком за полчаса, а от улицы Зеленый Гай до позиций «ДНР» всего 500 метров. Для украинских военных это уже передовая. За разрушенной автозаправкой начинается дорога, которая ведет на улицу Зеленый Гай, блокпост украинских военных здесь последнее место, куда можно свободно доехать в Марьинке.

По словам члена инициативной группы жителей улицы Зеленый Гай Евгении Кочневой, сначала украинские военные забрали соседнюю улицу, потому что там был госпиталь, а потом и Зеленый Гай.

Раньше на улице Зеленый Гай жили 57 семей. Уже четвертый год они живут у родственников или арендуют квартиры в других городах. До войны на Зеленом Гае располагался интернат для детей-сирот, в котором работали почти все жители микрорайона. Летом 2014 года за Марьинку шли ожесточенные бои, большая часть города перешла под контроль украинских военных, а улица Зеленый Гай оставалась буферной зоной между блокпостами противников.

Как рассказал житель Марьинки Вадим Мисюра, большинство жителей улицы Зеленый Гай в 2014 году оставили свое жилье, а автомобильного доступа в этот район уже не было. «Дороги все перекрыты, есть только небольшие тропки. Этими тропками люди на велосипедах проходят к своим домам в светлое время суток. Обычно это происходило так: люди созванивались, 5-6 семей, собирались в группу, проходят по тропинке, и в светлое время суток находятся там, что-то подлатали, что-то починили», – вспоминает он.

В июне 2015 года за Марьинку снова начались бои. Город отбили, а на улице Зеленый Гай расположились украинские военные. Жителям проход на эту территорию запретили. С того времени жители улицы Зеленый Гай начали обращаться в различные инстанции с просьбами попасть в собственные дома. В августе 2015 года жителей в сопровождении представителей Группы военно-гражданского сотрудничества провели в их дома.

Жители улицы Зеленый Гай утверждают, что когда их все-таки пустили в свои жилища, многие не досчитались личных вещей:

«Бытовой техники не было никакой. У многих фотографии остались, личные вещи, памятные вещи. Люди жили, никто не выезжал оттуда»;

«Дверь разбита, простреляна, не открывалась. Мебель потрощенная, открывали шкаф-купе, поломали. Не все на месте было первый раз. Потом приезжали – еще больше не было».

Последний раз жителям улицы Зеленый Гай удалось попасть в свои дома в начале 2016 года, потом доступ закрыли.

Как объяснил первый заместитель главы военно-гражданской администрации Марьинки Юрий Малашко, доступ перекрыли ради безопасности жителей. «Пример 2016 года, когда мы туда зашли, начался артобстрел достаточно серьезный и военнослужащие, с которыми мы туда заходили, "симики", защищали своими телами людей. Этот район, Зеленый Гай, находится на линии разграничения. Активные боевые действия, к сожалению, до сих пор проходят именно там. Практически по всей линии в Марьинке, но активные именно там», – говорит он.

Большинство жителей улицы Зеленый Гай хотят вернутся в свои дома, но это уже невозможно, поэтому люди решили судиться с государством за утраченное или разрушенное в ходе боевых действий жилье. Около 30 исков уже находятся в судах. В качестве ответчиков указаны Кабинет министров Украины, Государственная казначейская служба и Министерство обороны. Юристы уверены, что шансы получить компенсацию есть, но пока в Украине не было ни одного подобного прецедента. От государства требуют выплатить не только суммы ущербов за жилье, но и моральную компенсацию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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