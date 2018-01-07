Гримчак рассказал о реабилитации освобожденных и переговорах по обмену заложников. Новости

В Украине никто не принуждает освобожденных заложников к реабилитации, а переговоры по обмену остальных пленных продолжаются на разных уровнях. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«В Украине нет фильтрационных лагерей. У них (в ОРДЛО*, – прим.) есть, у нас нет. Часть людей, которые сейчас находятся на реабилитации, они находятся в больницах. Часть поехали домой, отказавшись. Никто никого не удерживает. Это разница между Украиной и "русским миром"», – сказал он.

По его словам, вести переговоры с представителями «ДНР» и «ЛНР» нет смысла. «У нас нет "ЛНР/ДНР", у нас есть отдельные районы Донецкой и Луганской области. Вести переговоры с ними я не вижу смысла, потому что они просто коллаборанты и марионетки, и фактически от них ничего не зависит», – продолжил Гримчак.

Он добавил, что в будущих переговорах об обмене пленными вряд ли президент России Владимир Путин будет еще раз звонить кому-то из представителей ОРДЛО. «Он им дал команду, они ее выполнили, зачем еще раз что-то такое делать? Что касается того, ведутся ли переговоры, они ведутся все время. Это касается и заложников в ОРДЛО, и тех людей, которые удерживаются на территории РФ и в Крыму», – говорит замминистра МинВОТ.

Гримчак добавил, что переговоры об освобождении заложников вернутся на разных уровнях. «И через "нормандский формат", и через Красный Крест, и через неформальные контакты и т. д. Их достаточно много. Но все эти переговоры, даже если бы я знал на 100%, кто с кем разговаривает в данный момент, никто вам этого не скажет, потому что все эти переговоры нуждаются в тишине… Единственное, что может ускорить [процесс обмена], – это воля Российской Федерации», – отметил он.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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