Стрелкова не видела: Экс-мэр Славянска рассказала, как была в плену у «народных мэров». Новости

Неля Штепа утверждает, что никогда не видела и не общалась с офицером контрразведки РФ Игорем Гиркиным (Стрелковым), под руководством которого в 2014 году был захвачен Славянск (Донецкая обл.). Об этом она рассказала в эфире телеканала «Правда тут».

«Я никогда не видела Стрелкова, я никогда с ним не разговаривала. Самое интересное то, что мне сегодня инкриминируют создание террористической организации, изменение границ… Я говорю честно и открыто – я не общалась ни с один боевиком, вообще, я не видела в лицо ни одного боевика», – сказала она.

По ее словам, в 2014 году Штепу держал в плену Вячеслав Пономарев – «народный мэр» города Славянска от «ДНР». «Посадил меня в плен Пономарев, но я его не видела никогда с оружием. Охраняли нас, всех кто были в плену, вооруженные люди, но они были постоянно в масках. Я тоже с ними не общалась и с ними не разговаривала, поэтому могу честно сказать, что я не общалась ни с одним боевиком: ни до захвата города Славянска, ни во время захвата, ни после», – заявила экс-мэр.

Она также утверждает, что в 2014 году власти Славянска отказывались проводить пророссийские митинги, но их провоцировали непосредственно представители силовых структур – милиции, СБУ и прокуратуры. «Уже потом, когда я была в плену, мне объяснил Владимир Павленко, уже второй "народный мэр" после Пономарева, что из-за меня [захватили город], что я начала звонить Яценюку, Турчинову, Пашинскому. Отсылать телефонограммы, что у нас творится неизвестно что, что милиция подыгрывает каким-то людям в форме, что сегодня прокуратура и СБУ тоже провоцирует митинги», – говорит Штепа.

Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально ее дело слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.

26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.

27 января из–за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду. 2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова.

12 мая коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова взяли самоотвод. Рассмотрение вопроса передали в Ленинский райсуд Харькова, где дело Штепы должно слушаться с начала уже в четвертый раз.

Неле Штепе после заседания, которое состоялось в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО.

Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

Также она заявила, что по освобождению из СИЗО продолжит политическую деятельность, и намерена баллотироваться на ближайших выборах мэра Славянска и президента Украины. Ближайшими своими конкурентами на пост главы государства она видит Надежду Савченко и Юлию Тимошенко.

20 сентября на очередном заседании в Харькове суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы рассмотрел вопрос о продлении обвиняемой меры пресечения. В итоге ее освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Изначально к экс-мэру Славянска Неле Штепе для контроля за ее передвижением приставили двух полицейских, а позднее на Штепу надели электронный браслет. Вечером 24 сентября браслет сломался.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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