Устроила «кипиш»: Штепа рассказала о планах захвата Славянска в 2014 году. Новости

До захвата Славянска в 2014 году экс-мэр города Неля Штепа просила у украинских властей поддержки, заявляла о неправомерных действиях силовых структур экс-премьер-министру Арсению Яценюку и и. о. президента Украины (с 23.02.2014 по 07.06.2014 г.) Александру Турчинову. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Правда тут».
«Как мне сказали, должны были производить захват Харьковской, Донецкой и Луганской областей на Пасху. Это не 12-го, а 19-го апреля должны были захватить. Но в связи с тем, что я начала везде звонить, начала везде кричать, что помогите, спасите, что это творится такое. Мы запрещаем митинг, а СБУ, милиция… Олейников – начальник СБУ, начальник милиции, прокурор города – они просто приходят на митинг и выступают: "Да, мы с вами, мы вас поддерживаем"», – говорит она.
По ее словам, Славянск захватили первым, потому что это был удобный плацдарм. «Они решили уже Харьков захватывать 19-го, а 12-го зайти в Славянск, Краматорск и Донецкую область. Я думаю, что начали со Славянска, потому что Славянск находится на границе с Харьковом, удобное расположение и отход был хороший. Это была граница типа "освобождения Донбасса"», – считает Штепа.
Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально ее дело слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.
26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.
27 января из–за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду. 2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова.
12 мая коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова взяли самоотвод. Рассмотрение вопроса передали в Ленинский райсуд Харькова, где дело Штепы должно слушаться с начала уже в четвертый раз.
Неле Штепе после заседания, которое состоялось в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО.
Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.
Также она заявила, что по освобождению из СИЗО продолжит политическую деятельность, и намерена баллотироваться на ближайших выборах мэра Славянска и президента Украины. Ближайшими своими конкурентами на пост главы государства она видит Надежду Савченко и Юлию Тимошенко.
20 сентября на очередном заседании в Харькове суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы рассмотрел вопрос о продлении обвиняемой меры пресечения. В итоге ее освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Изначально к экс-мэру Славянска Неле Штепе для контроля за ее передвижением приставили двух полицейских, а позднее на Штепу надели электронный браслет. Вечером 24 сентября браслет сломался.
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