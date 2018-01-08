Рева пояснил, когда украинцы перестанут ездить на заработки в Польшу. Новости

Пока украинцы не будут зарабатывать в среднем 500 евро, их не удержать в стране. Об этом в ходе итоговой годовой пресс-конференции заявил министр социальной политики Андрей Рева, отвечая на вопрос о выездах на заработки в Польшу.

Он констатировал, что никаких административных ограничений для трудовой миграции нет, и правительство вводить их не намерено. «Есть единственный способ удержать людей здесь – платить им достойную зарплату. Мы сегодня уже вдвое подняли минимальную зарплату, и это стимулировало повышение зарплат в целом. Я уверен, что как сказал премьер-министр – до конца 2018 года у нас [средняя] зарплата должна быть по факту не менее 10 тыс. грн, – это хороший будет шаг, чтобы люди начали задумываться – ехать или нет. С моей точки зрения, люди начнут задумываться – ехать или не ехать, когда у нас зарплата в Украине будет не меньше 15-16 тыс. грн. (500 евро). Пока мы не выйдем на этот показатель, нам трудно будет людей удержать», – сказал министр.

Андрей Рева дополнил, что для достижения уровня средней зарплаты в эквиваленте 500 евро правительство сейчас ведет переговоры с профсоюзами. «В 2018 году у нас будет подписываться с ними новое соглашение. И мы хотим эти параметры заработной платы прописать в соглашении. Чтобы они (работодатели, – прим.) взяли на себя эти обязательства, и мы двигались к необходимым показателям», – продолжил глава минсоцполитики.

Он заключил, что сегодня правительству намного легче работать с работодателями, т. к. те видят, что ситуация на рынке труда складывается не в их пользу. «Тенденция на рынке труда такова, что с открытием безвизового режима выросла возможность трудоустройства в соседних странах. В этой связи уменьшилась нагрузка на одно рабочее место среди людей, которые желают работать в Украине», – констатировал министр.

По его словам, чтобы удержать людей на местах украинские работодатели вынуждены повышать заработную плату и подавать вакансии в центры занятости. В результате, в 2017 году на 6% (40 тыс. чел.) выросло число трудоустроенных через ЦЗ граждан, и всего было трудоустроено 746 тыс. чел. «Примечательно, что 45% данного объема были трудоустроены без предоставления статуса безработного. Люди приходили в центры занятости, и им сразу предоставлялась работа. А центр занятости берет человека на учет с последующими выплатами пособий по безработице, когда в базе нет подходящей для него работы», – продолжил Рева.

Министр доложил, что также на 11% выросло число работодателей, которые сотрудничают с центрами занятости. «Их количество сейчас составляет 177 тыс. Количество вакансий выросло тоже на 11% до 968 тыс. вакансий», – сказал глава минсоцполитики.

Благодаря оперативному трудоустройству за год на 9% снизилось количество лиц, которые имели статус безработного (по сравнению с 1 декабря 2016 года), и по состоянию на 1 декабря 2017 года на учете состояло 309 тыс. безработных.

«Среди трудоустроенных – 11 тыс. участников АТО, что на 19,6% больше, чем в 2016 году (9,2 тыс. чел.)», – резюмировал Рева.