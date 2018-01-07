В 2014 году никто Донбасс освобождать не собирался, – Штепа. Новости

В 2014 году до начала боевых действий на Донбассе ситуацию можно было бы изменить и не допустить захвата городов. Об этом в эфире телеканала «Правда тут» заявила экс-мэр Славянска Неля Штепа.

«Никто Донбасс освобождать не собирался. Мой близкий знакомый Володя Кульматицкий (экс-заммэра Славянска, – прим.) поехал через 10 дней, меня взяли в плен 17 апреля, а он поехал 27 апреля в Славяногорск и просил руководство АТО: "Дайте мне 30 человек, я спасу Нелю Игоревну, там всего 15 человек в здании исполкома, и мы вообще освободим Славянск". А ему сказали: "Да если б было такое разрешение, мы бы сами за час его освободили, нет такого разрешения". Никто не собирался нас освобождать», – утверждает она.

Как сообщалось ранее, Неля Штепа также заявила, что никогда не видела и не общалась с офицером контрразведки РФ Игорем Гиркиным (Стрелковым), под руководством которого в 2014 году был захвачен Славянск.

Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально ее дело слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.

26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.

27 января из–за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду. 2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова.

12 мая коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова взяли самоотвод. Рассмотрение вопроса передали в Ленинский райсуд Харькова, где дело Штепы должно слушаться с начала уже в четвертый раз.

Неле Штепе после заседания, которое состоялось в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО.

Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

Также она заявила, что по освобождению из СИЗО продолжит политическую деятельность, и намерена баллотироваться на ближайших выборах мэра Славянска и президента Украины. Ближайшими своими конкурентами на пост главы государства она видит Надежду Савченко и Юлию Тимошенко.

20 сентября на очередном заседании в Харькове суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы рассмотрел вопрос о продлении обвиняемой меры пресечения. В итоге ее освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Изначально к экс-мэру Славянска Неле Штепе для контроля за ее передвижением приставили двух полицейских, а позднее на Штепу надели электронный браслет. Вечером 24 сентября браслет сломался.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: