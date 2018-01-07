Новый суд и новая судья: Штепа рассказала о своем судебном процессе. Главная

Судьи, рассматривающие дело, увольняются, потому что судят невиновного человека и боятся уголовной ответственности за это. Об этом в эфире телеканала «Правда тут» заявила экс-мэр Славянска Неля Штепа, комментируя увольнение очередного судьи в своем судебном процессе.

«7 ноября 2017 года взял наше уголовное дело Сергей Скляренко. Он его изучил, пришел и сказал: "Что мне здесь судить? Человек невиновен. То, что меня сегодня заставляет делать прокуратура, я это делать не буду, я потом за это не собираюсь сидеть, и не собираюсь бегать, как сегодня бегает судья Тимошенко". Он в тот же день, 7 ноября, написал заявление на увольнение, а 21 декабря его уволили по собственному желанию», – говорит она.

Неля Штепа также сообщила, когда состоится очередное заседание по ее делу. «9 января будет новый суд. Это будет новая судья. За этим стоит СБУ. Я сказала, что я когда освобожусь, я потребую, чтобы ответили все работники СБУ», – добавила Штепа.

Как сообщалось ранее, 21 декабря 2017 года Высший совет правосудия уволил харьковского судью Сергея Скляренко, который вел дело бывшего мэра Славянска Нели Штепы. Это был пятый судья, рассматривающий судебное дело.

Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально ее дело слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.

26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.

27 января из–за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду. 2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова.

12 мая коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова взяли самоотвод. Рассмотрение вопроса передали в Ленинский райсуд Харькова, где дело Штепы должно слушаться с начала уже в четвертый раз.

Неле Штепе после заседания, которое состоялось в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО.

Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

Также она заявила, что по освобождению из СИЗО продолжит политическую деятельность, и намерена баллотироваться на ближайших выборах мэра Славянска и президента Украины. Ближайшими своими конкурентами на пост главы государства она видит Надежду Савченко и Юлию Тимошенко.

20 сентября на очередном заседании в Харькове суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы рассмотрел вопрос о продлении обвиняемой меры пресечения. В итоге ее освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Изначально к экс-мэру Славянска Неле Штепе для контроля за ее передвижением приставили двух полицейских, а позднее на Штепу надели электронный браслет. Вечером 24 сентября браслет сломался.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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