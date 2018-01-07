Тишина и спокойствие: Ситуация в пунктах пропуска днем 7 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

Сегодня, 7 января, поток пересекающих линию разграничения не большой, поэтому и информация от очевидцев скудная и не всегда оперативная.

Итак, по состоянию на день ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «11:20. На Каргиле в сторону Донецка машин 100. На нулевом в сторону Украины – машин 20!»;

«TheDoorToTheSun»: «11:55. На Еленовке из Донецка 20 машин. В сторону Донецка столько же»;

Александр: «В 12:10 в сторону Украины пеших не было»;

Марина: «16:00. На Каргиле в Донецк уже 40 минут стоим без движения. Украину прошли за час. Из Донецка на нулевом украинском - пусто. На Каргиле из Донецка – не видно. Это об автомобильной очереди»;

Майя: «Сегодня очереди небольшие... Можно ехать. Всегда бы так».

КПВВ «Майорск»:

Татьяна: «На 14:00 из Бахмута в сторону Горловки машин и пеших нет!»;

Владислав: «Горловка в сторону Артемовска (Бахмута) на 14:00 – 19 машин. Бусов нет. Тишина и спокойствие. Что будет завтра?»;

Наталья: «Дорога из Украины в Горловку заняла 4 часа. Всем удачно проехать!»;

Валерий: «16:00. Едем пешеходной очередью. В 13:45 заняли очередь на днр посту. И в 15:30 (мск) уже прошли паспортный контроль на украинском посту»;

КПВВ «Новотроицкое»:

Оксана: «12:15. На Новотроицком в обе стороны пусто. На Еленовке в Донецк– машин 30»;

Олеся: «14:00. В обе стороны сразу заезжают»;

Роман: «16:00. На Украине в обе стороны сразу на досмотр! На Еленовке в сторону Донецка – машин 20, на выезд – ни кого!».

КПВВ «Гнутово»:

Наталья: «11:00. Пищевик (Гнутово) – в обе стороны свободно».

КПВВ «Станица Луганская»:

Артур: «На 12:00 (мск), без очередей. Кроме как на автобус на автовокзал. Стояли 50 минут»;

Артур: «16:30. Ехали с Северодонецка. В 9 сели в автобус. В 12:00 были уже на стороне лнр».

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