Тишина и спокойствие: Ситуация в пунктах пропуска днем 7 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
Сегодня, 7 января, поток пересекающих линию разграничения не большой, поэтому и информация от очевидцев скудная и не всегда оперативная.
Итак, по состоянию на день ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка»:
- Александр: «11:20. На Каргиле в сторону Донецка машин 100. На нулевом в сторону Украины – машин 20!»;
- «TheDoorToTheSun»: «11:55. На Еленовке из Донецка 20 машин. В сторону Донецка столько же»;
- Александр: «В 12:10 в сторону Украины пеших не было»;
- Марина: «16:00. На Каргиле в Донецк уже 40 минут стоим без движения. Украину прошли за час. Из Донецка на нулевом украинском - пусто. На Каргиле из Донецка – не видно. Это об автомобильной очереди»;
- Майя: «Сегодня очереди небольшие... Можно ехать. Всегда бы так».
КПВВ «Майорск»:
- Татьяна: «На 14:00 из Бахмута в сторону Горловки машин и пеших нет!»;
- Владислав: «Горловка в сторону Артемовска (Бахмута) на 14:00 – 19 машин. Бусов нет. Тишина и спокойствие. Что будет завтра?»;
- Наталья: «Дорога из Украины в Горловку заняла 4 часа. Всем удачно проехать!»;
- Валерий: «16:00. Едем пешеходной очередью. В 13:45 заняли очередь на днр посту. И в 15:30 (мск) уже прошли паспортный контроль на украинском посту»;
КПВВ «Новотроицкое»:
- Оксана: «12:15. На Новотроицком в обе стороны пусто. На Еленовке в Донецк– машин 30»;
- Олеся: «14:00. В обе стороны сразу заезжают»;
- Роман: «16:00. На Украине в обе стороны сразу на досмотр! На Еленовке в сторону Донецка – машин 20, на выезд – ни кого!».
КПВВ «Гнутово»:
- Наталья: «11:00. Пищевик (Гнутово) – в обе стороны свободно».
КПВВ «Станица Луганская»:
- Артур: «На 12:00 (мск), без очередей. Кроме как на автобус на автовокзал. Стояли 50 минут»;
- Артур: «16:30. Ехали с Северодонецка. В 9 сели в автобус. В 12:00 были уже на стороне лнр».
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