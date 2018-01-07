Тишина и спокойствие: Ситуация в пунктах пропуска днем 7 января. Новости

Тишина и спокойствие: Ситуация в пунктах пропуска днем 7 января

ДН

07.01.18 17:05dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

Сегодня, 7 января, поток пересекающих линию разграничения не большой, поэтому и информация от очевидцев скудная и не всегда оперативная.

Итак, по состоянию на день ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

  • Александр: «11:20. На Каргиле в сторону Донецка машин 100. На нулевом в сторону Украины – машин 20!»;
  • «TheDoorToTheSun»: «11:55. На Еленовке из Донецка 20 машин. В сторону Донецка столько же»;
  • Александр: «В 12:10 в сторону Украины пеших не было»;
  • Марина: «16:00. На Каргиле в Донецк уже 40 минут стоим без движения. Украину прошли за час. Из Донецка на нулевом украинском - пусто. На Каргиле из Донецка – не видно. Это об автомобильной очереди»;
  • Майя: «Сегодня очереди небольшие... Можно ехать. Всегда бы так».

КПВВ «Майорск»:

  • Татьяна: «На 14:00 из Бахмута в сторону Горловки машин и пеших нет!»;
  • Владислав: «Горловка в сторону Артемовска (Бахмута) на 14:00 – 19 машин. Бусов нет. Тишина и спокойствие. Что будет завтра?»;
  • Наталья: «Дорога из Украины в Горловку заняла 4 часа. Всем удачно проехать!»;
  • Валерий: «16:00. Едем пешеходной очередью. В 13:45 заняли очередь на днр посту. И в 15:30 (мск) уже прошли паспортный контроль на украинском  посту»;

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Оксана: «12:15. На Новотроицком в обе стороны пусто. На Еленовке в Донецк–  машин 30»;
  • Олеся: «14:00. В обе стороны сразу заезжают»;
  • Роман: «16:00. На Украине в обе стороны сразу на досмотр! На Еленовке в сторону Донецка – машин 20, на выезд – ни кого!».

КПВВ «Гнутово»:

  • Наталья: «11:00. Пищевик (Гнутово) – в обе стороны свободно».

КПВВ «Станица Луганская»:

  • Артур: «На 12:00 (мск), без очередей. Кроме как на автобус на автовокзал. Стояли 50 минут»;
  • Артур: «16:30. Ехали с Северодонецка. В 9 сели в автобус. В 12:00 были уже на стороне лнр».

Читайте также:

Комментарии

Загрузка...