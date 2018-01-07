Улицы и храмы рождественского Донецка (Фото). Новости

Улицы и храмы рождественского Донецка (Фото)

ДН

07.01.18 16:32dnews.dn.uaНовости

Фото: Донецкие новости

Рождественское утро сегодня, 7 января, в Донецке выдалось пасмурным, прохладным и слегка туманным.

В первой половине дня людей на улицах наблюдалось немного. Зато многолюдно было в храмах – всех возрастов, шли целыми семьями. В связи с тем, что с 6 на 7 января в «ДНР» отменили комендантский час, то основной поток прихожан пришелся на всенощную и утренние богослужения.

К обеду унылая погода сменилась солнечной, и город «повеселел».

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