Улицы и храмы рождественского Донецка (Фото). Новости

Рождественское утро сегодня, 7 января, в Донецке выдалось пасмурным, прохладным и слегка туманным.
В первой половине дня людей на улицах наблюдалось немного. Зато многолюдно было в храмах – всех возрастов, шли целыми семьями. В связи с тем, что с 6 на 7 января в «ДНР» отменили комендантский час, то основной поток прихожан пришелся на всенощную и утренние богослужения.
К обеду унылая погода сменилась солнечной, и город «повеселел».
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