Праздник Рождества в Краматорске: вертеп, ярмарка и флешмоб (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) накануне Рождества на центральной площади города появился вертеп (на фото), прославляющий Деву Марию и новорожденного Иисуса Христа. Эту сцену воссоздали в своей фотозоне представители церкви «Голгофа». Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«Мы хотели еще раз напомнить краматорчанам о величестве и значимости святая Рождества. Пусть Рождественские праздники наполнят сердца людей добром и любовью. И пусть наш подарок принесет гостям и жителям города радость и вдохновение», – поздравили жителей города создатели праздничной фотозоны.

Сегодня, 7 января, на площади Мира в Краматорске прошел праздник «Рождественские перезвоны», а с 14:00 на главной площади города работала ярмарка. На традиционной рождественской ярмарке, разместившейся в деревянных домиках, можно было купить сувениры, попробовать медовуху и разные сорта копченостей, сало, колбасы, мед и многое другое. фотографиями с праздника горожане поделились в социальных сетях.

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