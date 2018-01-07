Контрабанды через линию разграничения на Донбассе нет, – Гримчак. Новости

На неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей контрабанда поступает из Российской Федерации, а не через линию разграничения на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«У нас нет контрабанды и слова [этого] вообще. Контрабанда – это незаконное перемещение товаров через признанные межгосударственные границы. На сегодняшний день у нас нет там [на линии разграничения на Донбассе] контрабанды, у нас есть незаконное перемещение товаров», – сказал он.

По его словам, нелегальной доставки товаров железнодорожным транспортом на Донбассе вообще не может быть. «Когда пишут, что вагонами там контрабанду возили, – это, извините, не совсем правда, потому что любые перевозки, которые осуществлялись железнодорожным транспортом, они происходили по согласованию. У нас есть Антитеррористический центр, который выдавал разрешения по запросам, в том числе и нашего министерства. Грузовики были», – продолжает Гримчак.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий все же признал, что товары могут провозить как через КПВВ, так и в объезд их. «То, что незаконно перемещалось, это не всегда через блокпосты, потому что их не так много, а в некоторых городах – по два-три блокпоста на дороге. Первая линия – это Вооруженные Силы, вторая линия – Национальная гвардия и т. д. Есть такие случаи, когда незаконно перемещаются товары, но чаще всего это не через блокпосты. Линия фронта не сплошная, там есть дороги, которые можно объехать», – добавил он.

Гримчак также утверждает, что основная масса украинских товаров завозится на неподконтрольные территории Донбасса через Российскую Федерацию. «На сегодняшний день это все фактически закончилось, потому что, как только была объявлена блокада, были и дополнительные посты выставлены. Если там [в ОРДЛО*] что-то есть, то это делается намного проще: оформляется товар на вывоз в РФ, а потом он заходит на территорию ОРДЛО со стороны России – все. И не нужно рисковать всеми высокопоставленными и их должностями, и всем остальным. Большая часть товаров, которая там появляется, появляется таким образом», – считает замминистра МинВОТ.

Как сообщалось ранее, по данным волонтеров, несмотря на блокаду, поставки контрабанды из Украины в «Л/ДНР» продолжаются, есть пять «популярных» схем.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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