Как коллектив «Дивина» из Донецка колядует в Киеве (Фото, Видео). Новости

Как коллектив «Дивина» из Донецка колядует в Киеве (Фото, Видео)

ДН

07.01.18 17:43dnews.dn.uaНовости

Фото: Донецкие новости

Сегодня, 7 января, фольклорный коллектив из Донетчины «Дивина» колядует в столице Украины. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Юлия Кулиненко, Татьяна Котенко, Светлана Медведева и Анна Зубкова для киевлян и переселенцев пели колядки, которые коллектив собрал в поездках по всей Украине.

Народный театр фольклорной песни был создан при Донецком национальном университете и недавно отметил 19-летие. Сейчас в репертуаре театра насчитывается более 120 песен, в числе которых около 30 щедривок и колядок.

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