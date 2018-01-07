Как коллектив «Дивина» из Донецка колядует в Киеве (Фото, Видео). Новости

Сегодня, 7 января, фольклорный коллектив из Донетчины «Дивина» колядует в столице Украины. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Юлия Кулиненко, Татьяна Котенко, Светлана Медведева и Анна Зубкова для киевлян и переселенцев пели колядки, которые коллектив собрал в поездках по всей Украине.

Народный театр фольклорной песни был создан при Донецком национальном университете и недавно отметил 19-летие. Сейчас в репертуаре театра насчитывается более 120 песен, в числе которых около 30 щедривок и колядок.

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