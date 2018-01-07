Это настолько интересно: Штепа рассказала, почему звала Путина в Славянск. Новости

На видео интервью одному из российских СМИ, на котором экс-мэр Славянска Неля Штепа в 2014 году призывает президента Российской Федерации Владимира Путина зайти и защитить город, видны следы побоев, а само интервью смонтировано. Об этом в эфире телеканала «Правда тут» заявила экс-мэр Славянска Неля Штепа.
«Я, когда была в плену, меня позвал Пономарев дать интервью каналу, когда он сказал, что надо звать Путина, я сказала, что зачем его звать, если он с вами. Он мне ответил: "Если бы Путин был с нами, мы бы уже давно были в Киеве". И я отказалась в начале звать», – говорит она.
По ее словам, на видео, в котором она зовет Путина в Славянск можно увидеть, что у нее на шее с левой стороны проявились следы побоев. «Когда мы смотрим с вами интервью, можете взять и пересмотреть, то вы увидите, что я даю интервью без синяка, а потом, что у меня маленький синяк, потом – большой синяк. Мы, когда делали экспертизу, экспертиза показала, что видео 10 минут снимали около 6 часов. Начали в 10 утра и закончили в 16:00. Реально видно, что меня избили очень сильно, мне даже два ребра поломали», – продолжает экс-мэр.
Она также добавила, что к концу интервью ей пришлось читать с листов текст. «Они мне писали большими буквами, а я читала. Это было в плену. Они писали на больших листочках, я сверху читала. Это было спустя 6 часов. Видно, что сначала человек не избитый, потом – избитый. Неужели никто на это не обратил внимания? А я увидела и другие увидели», – заявила Штепа.
Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально ее дело слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.
26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.
27 января из–за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду. 2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова.
12 мая коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова взяли самоотвод. Рассмотрение вопроса передали в Ленинский райсуд Харькова, где дело Штепы должно слушаться с начала уже в четвертый раз.
Неле Штепе после заседания, которое состоялось в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО.
Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.
Также она заявила, что по освобождению из СИЗО продолжит политическую деятельность, и намерена баллотироваться на ближайших выборах мэра Славянска и президента Украины. Ближайшими своими конкурентами на пост главы государства она видит Надежду Савченко и Юлию Тимошенко.
20 сентября на очередном заседании в Харькове суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы рассмотрел вопрос о продлении обвиняемой меры пресечения. В итоге ее освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Изначально к экс-мэру Славянска Неле Штепе для контроля за ее передвижением приставили двух полицейских, а позднее на Штепу надели электронный браслет. Вечером 24 сентября браслет сломался.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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