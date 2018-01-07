В Украине существенно снизился уровень бедности, – Рева. Новости

2017 год стал переломным в ситуации с бедностью – наблюдается существенное уменьшение масштабов абсолютной бедности, что свидетельствует о влиянии первых результатов экономического роста на материальное положение. Об этом в ходе итоговой годовой пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«В течение всего одного года по данным Госстата по методике, которую используют международные организации при оценке уровня бедности, у нас уровень бедности снизился с 54,5% до 39,4%. В том числе среди работающих лиц – с 45,4% до 26,9%», – сказал министр.

Он отметил, что данных показателей удалось достичь как за счет повышения социальных стандартов, так и за счет повышения в среднем заработной платы на 37% в течение года.

Динамика уровня бедности в Украине

Как сообщалось ранее, в 2017 году впервые в Украине уровень прожиточного минимума стал выше уровня абсолютной бедности.