В «ДНР»: Как работает «Почта Донбасса» в Донецке (Фото). Новости

После начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» остановил работу в Донецке. «Власти» «Донецкой народной республики» создали «Государственное предприятие "Почта Донбасса"».

Но посылки и письма можно отправлять только по неподконтрольной украинской власти территории. По «ЛНР» и «ДНР». «Международные» посылки отправляют только в Россию и аннексированный Крым. В Украину тут посылки не принимают.

«Почта Донбасса» начала печатать собственные марки и конверты. Здесь можно оформить подписку на местные газеты.

Почтовые услуги в Донецке обходятся дорого. Отправить посылку по территории Украины стоит 0,12 евро за 1 кг. На неподконтрольном украинским властям Донбассе это стоит 0,7 евро. Гарантий доставки нет.

Как сообщалось ранее, среди планов «министерств и ведомств ДНР» на 2018 год, которые были озвучены «зампредседателя совета министров ДНР» Дмитрием Трапезниковым, есть внедрение блокчейн управления и криптовалют. Выполнять эту задачу поручено «ГП Почта Донбасса».

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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