Прекращение войны на Донбассе формально зависит от Путина, – Кравчук. Новости

Прекращение вооруженного конфликта на Донбассе формально зависит от президента Российской Федерации Владимира Путина. Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 украина».

Он ответил на вопрос журналиста «Остановка войны зависит только от Путина?». «Формально это зависит от Путина. Но он слушает Россию. Россия 150 лет воюет. Создалась элита войны. У них другая философия. У них нет человека. У них есть государство. "Бродяга Байкал переходит, унылую песню заводит, о родине что-то поет...". Я вам могу назвать десятки песен и сказок, где "была бы страна родная и нету других забот". Человека нет. Наша система украинская демократически еще не завершена, но мы вырисовываем потребности человека, судьбу человека, право человека жить и думать, и творить. К этому очень тяжело переходить. Мы уже идем этим путем», – сказал Кравчук.

По его словам, Россия пока еще не идет этим путем. «И Путин это знает. Рейтинг его зависит не от экономики, а от того, какая Россия сильная, какая Россия могучая, что с Россией все считаются. Философия другая – Россия хочет быть страной особенной и навязывать людям свои философские толкования окружающей среды, духовные, политические, экономические, социальные стандарты и так дальше», – считает Кравчук.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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