Реформа образования в Украине: Что ждет школы и учеников на Донбассе. Новости

В Донецкой области в рамках образовательной реформы в ближайшие 2 года из полтысячи школ 40 станут опорными. Они будут располагаться в районных центрах или крупных поселках. А остальные – в небольших селах – станут их филиалами, где будут обучать детей до 4-го либо 9-го классов.

В Украине реформа образования планируется до 2030 года. С 1 сентября 2018 года на новую форму обучения перейдут младшие классы, в 2022 – средние, а в 2027 – старшие. Программы обучения будут разрабатываться местными учителями при согласовании с Министерством образования. Обучение будет на государственном языке. Для представителей национальных меньшинств предусмотрено также обучение на родном языке в начальной школе. Старшеклассники смогут сами выбирать факультативы для подготовки к будущей профессии или поступлению в вуз.

Предусматривается, что оплата труда учителей вырастит до 3-х прожиточных минимумов. А если преподаватель пройдет независимую аттестацию – может рассчитывать на 20% надбавки к зарплате.

Завершиться реформа, когда школу закончат ученики, которые прошли все этапы реформы.

9-классница Марина живет возле линии разграничения, в селе Новогнатовка. В школу ездит за 10 км от дома – в Волноваху. Ей приходится преодолевать два блокпоста – один на выезде из села, второй – на въезде в Волноваху.

В ее поселке одна школа, но обучение там только до 9 класса, поэтому Марину родители перевели в Волноваху. Тут учебное заведение крупнее и больше квалифицированных педагогов. Эта школа одна из 8 в области, которую переформатировали в рамках реформы системы образования. В капитальный ремонт и оборудование вложили около 65 млн грн. Теперь тут есть интерактивные доски, ноутбуки и новые парты. «Мощность нашей школы рассчитана на 950 учеников. Сейчас она заполнена приблизительно на половину – 487 учеников. Но мы знаем, что к нам очень хотят попасть ученики. Мы ждем, что с 1 сентября к нам прибудет очень много учеников из других школ и поселков громады», – сообщила заместитель директора школы №5 города Волноваха Наталия Кругликова.

Единственная школа в селе Камышеватое (Мангушский р-н) станет филиалом опорной школы в Мангуше. Сейчас здесь учится чуть более 100 детей. Директор проводит беседы с родителями и учениками о необходимости оптимизации. «Мы понимаем, что идет время, идет реформа школы и наши дети будут иметь возможность учиться в опорной школе, где будут созданы надлежащие условия для получения образования, более комфортабельные кабинеты», – рассказала директор школы в селе Камышеватое Анжелика Охтилько.

В Мангушском районе администрация планирует сделать сеть филиалов и объединить их с детскими садами. «Для того, чтобы сберечь сеть учреждений образования, и чтобы было удобно и жителям и их детям, громаде, мы сделаем таким образом, что в каждом населенном пункте там, где была школа, она и останется, но с детским садом – разновозрастной группой», – объяснила глава департамента образования Мангушской райгосадминистрации Надежда Третьева.

На реконструкцию опорных школ деньги обещают выделять из областного бюджета. Филиалы будут ремонтировать за счет местных громад.

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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