Рождественские гуляния в Донецке (Фото). Новости

На гулянья в честь празднования Рождества Христова вчера, 7 января, на площадь Ленина пришли несколько тысяч дончан. Об этом пишут интернет-ресурсы НКТ*.

Для собравшихся выступили вокальные и хореографические коллективы дворцов культуры из разных районов Донецка. «Со сцены звучали русские народные песни, советские шлягеры, а также современные композиции», – говорится в сообщениях..

Для детей была организована развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и ростовых кукол. Кроме того, в рамках благотворительной акции на площади был установлен «волшебный сундук». В него все желающие могли складывать рождественские подарки для воспитанников детских домов. Также на площади работала ярмарка, где можно было купить мед, сувениры ручной работы и другие товары.

Уточняется, что гулянья начались в 13:00 и продлились до 18:00. Подобные мероприятия прошли в других городах «ДНР».