Что остановит войну на Донбассе, – Кравчук. Новости

Первый президент Украины Леонид Кравчук знает, какие шаги надо предпринять, чтобы остановить войну, пишет «Радио Свобода».

«Есть целый ряд шагов, которые можно объединить в одну систему. Первое, это добиться, как бы ни было трудно, встретиться на уровне российских и украинских властей, один на один. То, что происходит на Донбассе – это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией – что мы можем, что Россия может, что мы не можем, ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не можем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей. Второй – изменить или наполнить минский формат иным содержанием. Я здесь вижу или переход к Будапештскому формату, или оставить Минский, но наполнить его другими возможностями», – сказал Кравчук.

Он также считает, что прекращение войны формально зависит от Путина, но он слушает Россию. Отвечая на вопрос, что же делать Украине, если у нее такой сосед, Кравчук ответил: «Что делать? Вступить в НАТО».

Первый президент также высказался по поводу того, как вернуть умы и сердца пророссийски настроенных жителей Крыма и Донбасса. «Я не думаю, что здесь возможны патриотические призывы. Есть один путь – больше свободы в рамках главных задач, которые решает Украины. Оборона, безопасность, международные дела – это ни с кем не делим, во всем остальном даем свободу. Так можно не создать предпосылки, чтобы эти пророссийские полюбили Украину, но они будут спокойно жить в Украине», – считает Леонид Кравчук.