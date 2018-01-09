В «ЛНР» гражданские избили «полицейского». Новости

2 января в Алчевске (временно неподконтрольная часть Луганской обл.) двое неизвестных напали на «участкового инспектора» в подъезде его дома, когда тот возвращался со «службы». Об этом в январе сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«Они схватили меня за ноги сзади и потащили по лестнице, нанося удары руками. При этом один бил, второй пытался обшарить карманы. Обстановка заставила меня применить оружие в отношении нападавших, поскольку иными действиями предотвратить противоправные деяния не мог. Я выстрелил в руку, которой он наносил мне удары. Но, так как пуля срикошетила, пробив руку, в область горла, пуля застряла в области гортани», – рассказал «полицейский».

После выстрела второй нападавший убежал.

Раненный нападавший госпитализирован, его напарник задержан.

О мотивах нападения не сообщается.

Как отмечалось ранее, с лета 2017 года в «ЛНР» участились случаи нападения гражданских лиц на «полицейских», а также выражения им «неуважения». Так, в сентябре в городе Первомайске трое парней избили «полицейского», им грозит срок до 10 лет лишения свободы. В июне 2017 года в городе Зимогорье во время комендантского часа был остановлен автомобиль, в ходе выяснения ситуации водитель «обматериал» представителей «полиции ЛНР», ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. А в августе «полицейских» «обматерили» уже жители Брянки.

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