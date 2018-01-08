Ситуация в пунктах пропуска днем 7 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
Сегодня, 8 января, конкретной информация от очевидцев немного, больше вопросов о ситуации на блокпостах, чем ответов. Итак, по состоянию на день ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка»:
- Александр: «Каргил в Донецк – примерно 35 авто и 7 автобусов. Александровка – почти пусто»;
- Руслан: «Подскажите, сколько машин из Донецка»;
- Александр: «Cпуск с моста пустой»;
- Ситуация на блокпостах: «Каргил в Украину – 100 машин, из Украины – 50. Марьинка в Украину –от взорванного буса»;
- Оля: «Марьинка на Донецк 25 –основная очередь, льготы –10 машин».
КПВВ «Майорск»:
- Александр: «Сегодня подъехали на маршрутке с Луганска в 9-20 по Киеву на Никитовский БП. В 11-00 были на 0-м БП в Майорске. Пеших 0. На паспортном контроле в это же время от силы 150 чел. пеших на Бахмут. Оттуда пешей очереди не было. За 45 мин прошли паспортный контроль в сторону Бахмута»;
КПВВ «Новотроицкое»:
- Ленка: «Что с пешей очередью на Мариуполь»;
- Ситуация на блокпостах: «Еленовка на Мариуполь, между вторым и третьим туалетом»;
- Сергей: «Стоим, примерно 80 машин».
КПВВ «Станица Луганская»:
- Тимур: «Подскажите, пожалуйста, если пройти пешком от Луганска до КПП, то пропустят, или надо только автобусом от автовокзала ехать?»;
- Сергей: «Наш народ непобедим. Пешком 10 км».
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