Ситуация в пунктах пропуска днем 7 января. Новости

Ситуация в пунктах пропуска днем 7 января

08.01.18 17:09dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

Сегодня, 8 января, конкретной информация от очевидцев немного, больше вопросов о ситуации на блокпостах, чем ответов. Итак, по состоянию на день ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

  • Александр: «Каргил в Донецк – примерно 35 авто и 7 автобусов. Александровка – почти пусто»;
  • Руслан: «Подскажите, сколько машин из Донецка»;
  • Александр: «Cпуск с моста пустой»;
  • Ситуация на блокпостах: «Каргил в Украину – 100 машин, из Украины – 50. Марьинка в Украину –от взорванного буса»;
  • Оля: «Марьинка на Донецк 25 –основная очередь, льготы –10 машин».

КПВВ «Майорск»:

  • Александр: «Сегодня подъехали на маршрутке с Луганска в 9-20 по Киеву на Никитовский БП. В 11-00 были на 0-м БП в Майорске. Пеших 0. На паспортном контроле в это же время от силы 150 чел. пеших на Бахмут. Оттуда пешей очереди не было. За 45 мин прошли паспортный контроль в сторону Бахмута»;

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Ленка: «Что с пешей очередью на Мариуполь»;
  • Ситуация на блокпостах: «Еленовка на Мариуполь, между вторым и третьим туалетом»;
  • Сергей: «Стоим, примерно 80 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

  • Тимур: «Подскажите, пожалуйста, если пройти пешком от Луганска до КПП, то пропустят, или надо только автобусом от автовокзала ехать?»;
  • Сергей: «Наш народ непобедим. Пешком 10 км».

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