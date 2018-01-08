Ситуация в пунктах пропуска днем 7 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

Сегодня, 8 января, конкретной информация от очевидцев немного, больше вопросов о ситуации на блокпостах, чем ответов. Итак, по состоянию на день ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Александр: « Каргил в Донецк – примерно 35 авто и 7 автобусов. Александровка – почти пусто »;

Каргил в Донецк – примерно 35 авто и 7 автобусов. Александровка – почти пусто Руслан: «Подскажите, сколько машин из Донецка »;

Александр: «Cпуск с моста пустой »;

Ситуация на блокпостах: «Каргил в Украину – 100 машин, из Украины – 50. Марьинка в Украину –от взорванного буса » ;

; Оля: «Марьинка на Донецк 25 –основная очередь, льготы –10 машин».

КПВВ «Майорск»:

Александр: «Сегодня подъехали на маршрутке с Луганска в 9-20 по Киеву на Никитовский БП. В 11-00 были на 0-м БП в Майорске. Пеших 0. На паспортном контроле в это же время от силы 150 чел. пеших на Бахмут. Оттуда пешей очереди не было. За 45 мин прошли паспортный контроль в сторону Бахмута»;

КПВВ «Новотроицкое»:

Ленка: « Что с пешей очередью на Мариуполь »;

Что с пешей очередью на Мариуполь Ситуация на блокпостах: « Еленовка на Мариуполь, между вторым и третьим туалетом »;

Еленовка на Мариуполь, между вторым и третьим туалетом Сергей: «Стоим, примерно 80 машин».

КПВВ «Станица Луганская»: