Бермудский треугольник: в Дебальцево исчез очередной мэр. Новости

«Мэра» Дебальцево от «ДНР» Игоря Маринкова (временно неподконтрольная Украине территория Донецкой обл.) не видели в городе с 12 декабря, его не было даже на открытии новогодней елки. Об этом пишут пользователи соцсетей.

«Куда делся очередной "мэр" Дебальцево? Последний раз Игорь Маринков засветился в официальных отчетах 12 декабря 2017. После не присутствовал даже на открытии городской елки. Наверное, решил взять зимний отпуск? Переживаем, а то ведь судьба его предшественника Рейнгольда, неожиданно ушедшего с поста главы администрации, до сих пор не известна общественности и полна недомолвок», – пишут пользоваели.

Влад: «А как же народ без встреч?»;

«Фемида»: «Ого, загулял, с 12 декабря»;

«Саймон»: «Дебальцево – это бермудский треугольник для мэров, туда бы всех свезти для опыта, глядишь, через полгода и войны не станет».

Как сообщалось ранее, в марте 2017 года пропал «мэр» Дебальцево Александр Рейнгольд. В городе поговаривали, что Рейнгольд сбежал, а возможно, даже убит. После этого в апреле 2017 года «глава ДНР» Александр Захарченко назначил «и. о. главы администрации» Дебальцево Игоря Маринкова.

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