Кредит «Ощадбанка» на жилье для переселенцев: Условия и расчеты. Новости

Кредит «Ощадбанка» на жилье для переселенцев: Условия и расчеты

ДН

09.01.18 06:14dnews.dn.uaНовости

Еще 9 марта 2017 «Ощадбанк» объявил о начале ипотечного кредитования для переселенцев из зоны АТО.

Исходя из информации, размещенной на сайте финучреждения, на данный момент условия кредитования таковы:

  • срок кредита – от 1 до 30 лет;
  • процентная ставка – 18,99% годовых;
  • сумма кредита – до 90% стоимости обеспечения;
  • разовая комиссия за предоставление кредита – 0.99% от суммы кредита, но не менее 1000 грн;
  • валюта кредита – гривна.

Воспользоваться кредитом могут:

  • граждане Украины, которые переселились из временно неподконтрольной территории Украины и районов проведения АТО и намерены приобрести жилье.

Возможные виды обеспечения кредита:

  • ипотека жилья, которое приобретается;
  • или ипотека недвижимого имущества, принадлежащего переселенцу или его имущественному поручителю на праве собственности.

Документы для получения кредита:

  • паспорт гражданина Украины;
  • документ о налоговом номере (ИНН);
  • справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
  • документ о полученных доходах и удержаниях из них за последние 6 месяцев (для лиц, которые ведут предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность – за 12 месяцев);
  • другие документы (после консультации в банке).

Дополнительные нюансы:

  • в платежеспособности возможен учет доходов членов семьи;
  • в течение срока пользования кредитом осуществляется страхование недвижимости, предоставляемой в залог, и жизни заемщика;
  • отсутствуют штрафные санкции за досрочное погашение кредита;
  • отсутствуют скрытые комиссии;
  • фиксированная процентная ставка на протяжении всего срока пользования кредитом;
  • возможно принятие банком предварительного решения на основании информации о доходах, если переселенец еще не определился с недвижимостью, которую будет покупать.

На сайте «Ощадбанка» установлен online-калькулятор предварительного расчета погашения кредита.

Например, переселенец берет кредит в 300 тыс. грн на 5 лет (60 месяцев). В этом случае ежемесячный платеж будет составлять от 5079 грн до 9 747 грн. Чем больше период, на который переселенец берет кредит, тем меньше ежемесячная сумма его погашения.

В итоге при ипотеке в 300 тыс. грн на 5 лет переселенец вернет банку 445 тыс. грн, т.е. переплата составит 145 тыс. грн (почти 50% взятой суммы).

При указанных условиях кредита примерный график погашения будет выглядеть следующим образом:

№ платежа

Тело до погашения

Проценты до погашения

Сумма до погашения

Остаток кредита на конец периода

1

5 000,00

4 747,50

9 747,50

295 000,00

2

5 000,00

4 668,38

9 668,38

290 000,00

3

5 000,00

4 589,25

9 589,25

285 000,00

4

5 000,00

4 510,13

9 510,13

280 000,00

5

5 000,00

4 431,00

9 431,00

275 000,00

6

5 000,00

4 351,88

9 351,88

270 000,00

7

5 000,00

4 272,75

9 272,75

265 000,00

8

5 000,00

4 193,63

9 193,63

260 000,00

9

5 000,00

4 114,50

9 114,50

255 000,00

10

5 000,00

4 035,38

9 035,38

250 000,00

11

5 000,00

3 956,25

8 956,25

245 000,00

12

5 000,00

3 877,13

8 877,13

240 000,00

13

5 000,00

3 798,00

8 798,00

235 000,00

14

5 000,00

3 718,88

8 718,88

230 000,00

15

5 000,00

3 639,75

8 639,75

225 000,00

16

5 000,00

3 560,63

8 560,63

220 000,00

17

5 000,00

3 481,50

8 481,50

215 000,00

18

5 000,00

3 402,38

8 402,38

210 000,00

19

5 000,00

3 323,25

8 323,25

205 000,00

20

5 000,00

3 244,13

8 244,13

200 000,00

21

5 000,00

3 165,00

8 165,00

195 000,00

22

5 000,00

3 085,88

8 085,88

190 000,00

23

5 000,00

3 006,75

8 006,75

185 000,00

24

5 000,00

2 927,63

7 927,63

180 000,00

25

5 000,00

2 848,50

7 848,50

175 000,00

26

5 000,00

2 769,38

7 769,38

170 000,00

27

5 000,00

2 690,25

7 690,25

165 000,00

28

5 000,00

2 611,13

7 611,13

160 000,00

29

5 000,00

2 532,00

7 532,00

155 000,00

30

5 000,00

2 452,88

7 452,88

150 000,00

31

5 000,00

2 373,75

7 373,75

145 000,00

32

5 000,00

2 294,63

7 294,63

140 000,00

33

5 000,00

2 215,50

7 215,50

135 000,00

34

5 000,00

2 136,38

7 136,38

130 000,00

35

5 000,00

2 057,25

7 057,25

125 000,00

36

5 000,00

1 978,13

6 978,13

120 000,00

37

5 000,00

1 899,00

6 899,00

115 000,00

38

5 000,00

1 819,88

6 819,88

110 000,00

39

5 000,00

1 740,75

6 740,75

105 000,00

40

5 000,00

1 661,63

6 661,63

100 000,00

41

5 000,00

1 582,50

6 582,50

95 000,00

42

5 000,00

1 503,38

6 503,38

90 000,00

43

5 000,00

1 424,25

6 424,25

85 000,00

44

5 000,00

1 345,13

6 345,13

80 000,00

45

5 000,00

1 266,00

6 266,00

75 000,00

46

5 000,00

1 186,88

6 186,88

70 000,00

47

5 000,00

1 107,75

6 107,75

65 000,00

48

5 000,00

1 028,63

6 028,63

60 000,00

49

5 000,00

949,50

5 949,50

55 000,00

50

5 000,00

870,38

5 870,38

50 000,00

51

5 000,00

791,25

5 791,25

45 000,00

52

5 000,00

712,13

5 712,13

40 000,00

53

5 000,00

633,00

5 633,00

35 000,00

54

5 000,00

553,88

5 553,88

30 000,00

55

5 000,00

474,75

5 474,75

25 000,00

56

5 000,00

395,63

5 395,63

20 000,00

57

5 000,00

316,50

5 316,50

15 000,00

58

5 000,00

237,38

5 237,38

10 000,00

59

5 000,00

158,25

5 158,25

5 000,00

60

5 000,00

79,13

5 079,13

0,00

Всего:

300 000,00

144 798,75

444 798,75

 
 

Напомним, в июне 2017 года на сайте электронных петиций интернет-представительства президента Украины была оформлена петиция с требованием обеспечить переселенцев жильем за счет нулевого процентного займа в «Ощадбанке». Однако при необходимых 25 тыс. голосов петицию подписали лишь 865 человек, поэтому данное предложение не было вынесено на рассмотрение в Администрацию президента. Было еще несколько петиций по снижению процентной ставки ипотечного кредита для переселенцев (например, под 2-3%), но они также не набирали необходимого числа голосов.

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