Кредит «Ощадбанка» на жилье для переселенцев: Условия и расчеты. Новости

Еще 9 марта 2017 «Ощадбанк» объявил о начале ипотечного кредитования для переселенцев из зоны АТО.
Исходя из информации, размещенной на сайте финучреждения, на данный момент условия кредитования таковы:
- срок кредита – от 1 до 30 лет;
- процентная ставка – 18,99% годовых;
- сумма кредита – до 90% стоимости обеспечения;
- разовая комиссия за предоставление кредита – 0.99% от суммы кредита, но не менее 1000 грн;
- валюта кредита – гривна.
Воспользоваться кредитом могут:
- граждане Украины, которые переселились из временно неподконтрольной территории Украины и районов проведения АТО и намерены приобрести жилье.
Возможные виды обеспечения кредита:
- ипотека жилья, которое приобретается;
- или ипотека недвижимого имущества, принадлежащего переселенцу или его имущественному поручителю на праве собственности.
Документы для получения кредита:
- паспорт гражданина Украины;
- документ о налоговом номере (ИНН);
- справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
- документ о полученных доходах и удержаниях из них за последние 6 месяцев (для лиц, которые ведут предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность – за 12 месяцев);
- другие документы (после консультации в банке).
Дополнительные нюансы:
- в платежеспособности возможен учет доходов членов семьи;
- в течение срока пользования кредитом осуществляется страхование недвижимости, предоставляемой в залог, и жизни заемщика;
- отсутствуют штрафные санкции за досрочное погашение кредита;
- отсутствуют скрытые комиссии;
- фиксированная процентная ставка на протяжении всего срока пользования кредитом;
- возможно принятие банком предварительного решения на основании информации о доходах, если переселенец еще не определился с недвижимостью, которую будет покупать.
На сайте «Ощадбанка» установлен online-калькулятор предварительного расчета погашения кредита.
Например, переселенец берет кредит в 300 тыс. грн на 5 лет (60 месяцев). В этом случае ежемесячный платеж будет составлять от 5079 грн до 9 747 грн. Чем больше период, на который переселенец берет кредит, тем меньше ежемесячная сумма его погашения.
В итоге при ипотеке в 300 тыс. грн на 5 лет переселенец вернет банку 445 тыс. грн, т.е. переплата составит 145 тыс. грн (почти 50% взятой суммы).
При указанных условиях кредита примерный график погашения будет выглядеть следующим образом:
№ платежа
Тело до погашения
Проценты до погашения
Сумма до погашения
Остаток кредита на конец периода
1
5 000,00
4 747,50
9 747,50
295 000,00
2
5 000,00
4 668,38
9 668,38
290 000,00
3
5 000,00
4 589,25
9 589,25
285 000,00
4
5 000,00
4 510,13
9 510,13
280 000,00
5
5 000,00
4 431,00
9 431,00
275 000,00
6
5 000,00
4 351,88
9 351,88
270 000,00
7
5 000,00
4 272,75
9 272,75
265 000,00
8
5 000,00
4 193,63
9 193,63
260 000,00
9
5 000,00
4 114,50
9 114,50
255 000,00
10
5 000,00
4 035,38
9 035,38
250 000,00
11
5 000,00
3 956,25
8 956,25
245 000,00
12
5 000,00
3 877,13
8 877,13
240 000,00
13
5 000,00
3 798,00
8 798,00
235 000,00
14
5 000,00
3 718,88
8 718,88
230 000,00
15
5 000,00
3 639,75
8 639,75
225 000,00
16
5 000,00
3 560,63
8 560,63
220 000,00
17
5 000,00
3 481,50
8 481,50
215 000,00
18
5 000,00
3 402,38
8 402,38
210 000,00
19
5 000,00
3 323,25
8 323,25
205 000,00
20
5 000,00
3 244,13
8 244,13
200 000,00
21
5 000,00
3 165,00
8 165,00
195 000,00
22
5 000,00
3 085,88
8 085,88
190 000,00
23
5 000,00
3 006,75
8 006,75
185 000,00
24
5 000,00
2 927,63
7 927,63
180 000,00
25
5 000,00
2 848,50
7 848,50
175 000,00
26
5 000,00
2 769,38
7 769,38
170 000,00
27
5 000,00
2 690,25
7 690,25
165 000,00
28
5 000,00
2 611,13
7 611,13
160 000,00
29
5 000,00
2 532,00
7 532,00
155 000,00
30
5 000,00
2 452,88
7 452,88
150 000,00
31
5 000,00
2 373,75
7 373,75
145 000,00
32
5 000,00
2 294,63
7 294,63
140 000,00
33
5 000,00
2 215,50
7 215,50
135 000,00
34
5 000,00
2 136,38
7 136,38
130 000,00
35
5 000,00
2 057,25
7 057,25
125 000,00
36
5 000,00
1 978,13
6 978,13
120 000,00
37
5 000,00
1 899,00
6 899,00
115 000,00
38
5 000,00
1 819,88
6 819,88
110 000,00
39
5 000,00
1 740,75
6 740,75
105 000,00
40
5 000,00
1 661,63
6 661,63
100 000,00
41
5 000,00
1 582,50
6 582,50
95 000,00
42
5 000,00
1 503,38
6 503,38
90 000,00
43
5 000,00
1 424,25
6 424,25
85 000,00
44
5 000,00
1 345,13
6 345,13
80 000,00
45
5 000,00
1 266,00
6 266,00
75 000,00
46
5 000,00
1 186,88
6 186,88
70 000,00
47
5 000,00
1 107,75
6 107,75
65 000,00
48
5 000,00
1 028,63
6 028,63
60 000,00
49
5 000,00
949,50
5 949,50
55 000,00
50
5 000,00
870,38
5 870,38
50 000,00
51
5 000,00
791,25
5 791,25
45 000,00
52
5 000,00
712,13
5 712,13
40 000,00
53
5 000,00
633,00
5 633,00
35 000,00
54
5 000,00
553,88
5 553,88
30 000,00
55
5 000,00
474,75
5 474,75
25 000,00
56
5 000,00
395,63
5 395,63
20 000,00
57
5 000,00
316,50
5 316,50
15 000,00
58
5 000,00
237,38
5 237,38
10 000,00
59
5 000,00
158,25
5 158,25
5 000,00
60
5 000,00
79,13
5 079,13
0,00
Всего:
300 000,00
144 798,75
444 798,75
Напомним, в июне 2017 года на сайте электронных петиций интернет-представительства президента Украины была оформлена петиция с требованием обеспечить переселенцев жильем за счет нулевого процентного займа в «Ощадбанке». Однако при необходимых 25 тыс. голосов петицию подписали лишь 865 человек, поэтому данное предложение не было вынесено на рассмотрение в Администрацию президента. Было еще несколько петиций по снижению процентной ставки ипотечного кредита для переселенцев (например, под 2-3%), но они также не набирали необходимого числа голосов.
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