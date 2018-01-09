Кредит «Ощадбанка» на жилье для переселенцев: Условия и расчеты. Новости

Еще 9 марта 2017 «Ощадбанк» объявил о начале ипотечного кредитования для переселенцев из зоны АТО.

Исходя из информации, размещенной на сайте финучреждения, на данный момент условия кредитования таковы:

срок кредита – от 1 до 30 лет;

процентная ставка – 18,99% годовых;

сумма кредита – до 90% стоимости обеспечения;

разовая комиссия за предоставление кредита – 0.99% от суммы кредита, но не менее 1000 грн;

валюта кредита – гривна.

Воспользоваться кредитом могут:

граждане Украины, которые переселились из временно неподконтрольной территории Украины и районов проведения АТО и намерены приобрести жилье.

Возможные виды обеспечения кредита:

ипотека жилья, которое приобретается;

или ипотека недвижимого имущества, принадлежащего переселенцу или его имущественному поручителю на праве собственности.

Документы для получения кредита:

паспорт гражданина Украины;

документ о налоговом номере (ИНН);

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

документ о полученных доходах и удержаниях из них за последние 6 месяцев (для лиц, которые ведут предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность – за 12 месяцев);

другие документы (после консультации в банке).

Дополнительные нюансы:

в платежеспособности возможен учет доходов членов семьи;

в течение срока пользования кредитом осуществляется страхование недвижимости, предоставляемой в залог, и жизни заемщика;

отсутствуют штрафные санкции за досрочное погашение кредита;

отсутствуют скрытые комиссии;

фиксированная процентная ставка на протяжении всего срока пользования кредитом;

возможно принятие банком предварительного решения на основании информации о доходах, если переселенец еще не определился с недвижимостью, которую будет покупать.

На сайте «Ощадбанка» установлен online-калькулятор предварительного расчета погашения кредита.

Например, переселенец берет кредит в 300 тыс. грн на 5 лет (60 месяцев). В этом случае ежемесячный платеж будет составлять от 5079 грн до 9 747 грн. Чем больше период, на который переселенец берет кредит, тем меньше ежемесячная сумма его погашения.

В итоге при ипотеке в 300 тыс. грн на 5 лет переселенец вернет банку 445 тыс. грн, т.е. переплата составит 145 тыс. грн (почти 50% взятой суммы).

При указанных условиях кредита примерный график погашения будет выглядеть следующим образом:

№ платежа Тело до погашения Проценты до погашения Сумма до погашения Остаток кредита на конец периода 1 5 000,00 4 747,50 9 747,50 295 000,00 2 5 000,00 4 668,38 9 668,38 290 000,00 3 5 000,00 4 589,25 9 589,25 285 000,00 4 5 000,00 4 510,13 9 510,13 280 000,00 5 5 000,00 4 431,00 9 431,00 275 000,00 6 5 000,00 4 351,88 9 351,88 270 000,00 7 5 000,00 4 272,75 9 272,75 265 000,00 8 5 000,00 4 193,63 9 193,63 260 000,00 9 5 000,00 4 114,50 9 114,50 255 000,00 10 5 000,00 4 035,38 9 035,38 250 000,00 11 5 000,00 3 956,25 8 956,25 245 000,00 12 5 000,00 3 877,13 8 877,13 240 000,00 13 5 000,00 3 798,00 8 798,00 235 000,00 14 5 000,00 3 718,88 8 718,88 230 000,00 15 5 000,00 3 639,75 8 639,75 225 000,00 16 5 000,00 3 560,63 8 560,63 220 000,00 17 5 000,00 3 481,50 8 481,50 215 000,00 18 5 000,00 3 402,38 8 402,38 210 000,00 19 5 000,00 3 323,25 8 323,25 205 000,00 20 5 000,00 3 244,13 8 244,13 200 000,00 21 5 000,00 3 165,00 8 165,00 195 000,00 22 5 000,00 3 085,88 8 085,88 190 000,00 23 5 000,00 3 006,75 8 006,75 185 000,00 24 5 000,00 2 927,63 7 927,63 180 000,00 25 5 000,00 2 848,50 7 848,50 175 000,00 26 5 000,00 2 769,38 7 769,38 170 000,00 27 5 000,00 2 690,25 7 690,25 165 000,00 28 5 000,00 2 611,13 7 611,13 160 000,00 29 5 000,00 2 532,00 7 532,00 155 000,00 30 5 000,00 2 452,88 7 452,88 150 000,00 31 5 000,00 2 373,75 7 373,75 145 000,00 32 5 000,00 2 294,63 7 294,63 140 000,00 33 5 000,00 2 215,50 7 215,50 135 000,00 34 5 000,00 2 136,38 7 136,38 130 000,00 35 5 000,00 2 057,25 7 057,25 125 000,00 36 5 000,00 1 978,13 6 978,13 120 000,00 37 5 000,00 1 899,00 6 899,00 115 000,00 38 5 000,00 1 819,88 6 819,88 110 000,00 39 5 000,00 1 740,75 6 740,75 105 000,00 40 5 000,00 1 661,63 6 661,63 100 000,00 41 5 000,00 1 582,50 6 582,50 95 000,00 42 5 000,00 1 503,38 6 503,38 90 000,00 43 5 000,00 1 424,25 6 424,25 85 000,00 44 5 000,00 1 345,13 6 345,13 80 000,00 45 5 000,00 1 266,00 6 266,00 75 000,00 46 5 000,00 1 186,88 6 186,88 70 000,00 47 5 000,00 1 107,75 6 107,75 65 000,00 48 5 000,00 1 028,63 6 028,63 60 000,00 49 5 000,00 949,50 5 949,50 55 000,00 50 5 000,00 870,38 5 870,38 50 000,00 51 5 000,00 791,25 5 791,25 45 000,00 52 5 000,00 712,13 5 712,13 40 000,00 53 5 000,00 633,00 5 633,00 35 000,00 54 5 000,00 553,88 5 553,88 30 000,00 55 5 000,00 474,75 5 474,75 25 000,00 56 5 000,00 395,63 5 395,63 20 000,00 57 5 000,00 316,50 5 316,50 15 000,00 58 5 000,00 237,38 5 237,38 10 000,00 59 5 000,00 158,25 5 158,25 5 000,00 60 5 000,00 79,13 5 079,13 0,00 Всего: 300 000,00 144 798,75 444 798,75

Напомним, в июне 2017 года на сайте электронных петиций интернет-представительства президента Украины была оформлена петиция с требованием обеспечить переселенцев жильем за счет нулевого процентного займа в «Ощадбанке». Однако при необходимых 25 тыс. голосов петицию подписали лишь 865 человек, поэтому данное предложение не было вынесено на рассмотрение в Администрацию президента. Было еще несколько петиций по снижению процентной ставки ипотечного кредита для переселенцев (например, под 2-3%), но они также не набирали необходимого числа голосов.

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