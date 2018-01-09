В 2017 году Мариуполь получил 40 трамваев (Инфографика). Новости

2017 год оказался рекордным по количеству поставленных вагонов за последнее время: городами в разных областях Украины было получено 156 трамваев, из них 42 новых, 1 построен с использованием кузовов старых вагонов, и 113 бывших в употреблении (в том числе 1 бывший в употреблении внутри страны). В пятерку лидеров по количеству вагонов вошел и Мариуполь (Донецкая обл.). Об этом свидетельствует статистика, опубликованная порталом «AllTransUA» в Facebook.

Первая пятерка городов, получивших наибольшее количество трамваев, выглядит так:

Киев – 55, 26 Tatra SUCS (бывшие в употреблении из Кошице и Братиславы) + 25 PESA 71-414K + 3 Electron T5B64 + 1 Tatra T6A5 (б/у из Праги);

Харьков – 46, 30 Tatra T3SU / CS (бывшие в употреблении из Братиславы) + 10 Tatra T3-ВПСт (бывшие в употреблении из Братиславы) + 5 Tatra T6A5 (бывшие в употреблении из Праги) + 1 Т3-ВПНП;

Мариуполь – 40 Tatra T3SUCS, (б/у из Праги и Кошице);

Одесса – 6, Т3 КИП От;

Запорожье – 4, T3UA-3.

В статистике есть и данные негативного характера. В частности, закрыто трамвайное движение в Краматорске, Константиновке (Донецкая обл.). Также в Мариуполе была закрыта одна трамвайная линия.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Украине троллейбусов закуплено меньше, чем трамваев.

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