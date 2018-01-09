В «ЛНР» мемориал «военнослужащим республики» залили краской (Фото). Новости

Памятник погибшим воинам-интернационалистам и «военнослужащим ЛНР» в неподконтрольном украинским властям Перевальске залит желтой и голубой краской. Об этом 8 января сообщили пользователи соцсетей.

«На редкость циничный проступок был совершен в Перевальске в ночь на 8 января. Вандалы осквернили Аллею воинской славы, посвященную памяти погибших воинов-интернационалистов и защитников Донбасса. Неизвестные разрисовали краской и бездушно расписали оскорбительными надписями практически все элементы мемориального комплекса», – написал автор поста.

В сообщении также указано, что расследованием по данному факту занимается местная «полиция».