Прямые переговоры Порошенко и Путина по Донбассу пока невозможны, – политолог. Новости

Прямые переговоры президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина по урегулированию ситуации на Донбассе пока невозможны, и на это у лидеров стран есть свои причины. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал политолог Вадим Карасев.
«Сейчас прямые переговоры невозможны. Скажите, где они будут проведены? В Москве или Путин с Порошенко встретятся в Минске и договорятся? Не будет этого, по двум причинам. Первая – Путин считает, что Россия не участник этого конфликта. Если он пойдет на прямые переговоры, он де-факто подтвердит, что они участники», – говорит он.
По его мнению, вторая причина, по которой переговоры двух президентов невозможны, это то, что визит Петра Порошенко, например, в Минск для обсуждения урегулирования конфликта на Донбассе будет воспринят в Украине его политическими оппонентами, как капитуляция. «Не как компромисс, а как капитуляция. Я год назад говорил, что возможен путь Эрдогана (президента Турции, – прим.), но он приехал в Москву, он сидел с Путиным, они договорились. Но Эрдоган – абсолютный лидер в Турции, ему не опасно делать такие шаги. Он может быть сегодня с Путиным, завтра – против Путина», – считает политолог.
Как сообщалось ранее, по мнению первого президента Украины Леонида Кравчука, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе президенты Украины и России должны провести прямые переговоры – «встретиться на уровне российских и украинских властей, один на один».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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