В «ЛНР» за взятки «осужден» заведующий кафедрой одного из луганских вузов. Новости

В «ЛНР» за систематическое получение взяток «осужден» и. о. заведующего кафедрой технологий производства и профессионального образования Луганского национального университета им. Т. Шевченко. Об этом говорится в видеосюжете одного из «республиканских» телеканалов.
Отмечается, что преподаватель якобы системно брал взятки у студентов за успешную сдачу экзаменов, его «приговорили» к двум годам тюрьмы. «Несмотря на категорическое отрицание причастности к данным преступлениям, Ленинским судом города Луганска постановлен обвинительный приговор против подсудимого», – сказал «помощник генпрокурора ЛНР» Давид Кац.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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