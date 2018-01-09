Наслаждайтесь миром в Киеве: Карасев ответил противникам Минских договоренностей. Новости

Минские соглашения остановили полномасштабные боевые действия и позволили запустить процесс политических договоренностей по Донбассу, это первостепенная задача, которая была выполнена. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Вадим Карасев.
«Я все понимаю, откуда такие разговоры: мы хотим, чтобы Минские соглашения сразу были реализованы. Но они остановили войну – это первое. Во-вторых, когда они будут реализованы по всей части, надо выиграть время. Все выигрывают время, тут либо толстый похудеет, либо худой умрет. Мы думаем, что Россия первая провалится, они думают, что Украина», – говорит он.
Отвечая на вопрос, зачем Украине минский договор, если он не работает, политолог отреагировал резко. «Он работает, войны нет. Вы хотели бы, чтобы танки шли на Киев, или там каждый день гибли по 10-20-100 человек? Перемирия какие-то работают, обмен заложниками все-таки есть. Это ситуация ни войны, ни мира. Это мир, как продолжение войны другими средствами. Но это не большая война – в этом смысле Минские соглашения работают. Наслаждайтесь миром в Киеве и других регионах Украины», – заявил Карасев.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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