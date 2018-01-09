Законопроект о реинтеграции Донбасса отменяет судебный сбор в исках против России. Новости

Законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» отменит оплату судебного сбора по искам о компенсации ущерба, причиненного боевыми действиями на Донбассе, против Российской Федерации. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил секретарь парламентского комитета по безопасности и обороне Иван Винник.

«Мы освобождаем от судебного сбора любого гражданина, который может подавать имущественные иски против Российской Федерации. Мы четко устанавливаем, что является главной причиной этого ущерба в Украине – это вооруженная агрессия Российской Федерации… Мы устанавливаем территории оккупированными, мы говорим, что подразумевается под оккупацией», – сказал он.

По его словам, оценивать ущерб от агрессии со стороны России в случае принятия законопроекта №7163 будет межведомственный орган, который поручено будет создать правительству. «Мы предоставляем дополнительные полномочия Кабинету министров в отношении создания межведомственных органов, которые будут устанавливать сумму агрессии, убытков вследствие агрессии. Прекращаем кучу правовых актов, которые мы вынуждены были принимать в 2014 году, когда у нас дипломатическая составляющая была единственной возможностью противостояния агрессии РФ», – добавил Винник.

Как сообщалось ранее, украинские правозащитные организации требовали доработать законопроект № 7163. Исправленный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря. Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса 16 января вместе с блоком вопросов безопасности и обороны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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