Поддерживать «Л/ДНР» для России становится очень рискованно, – Гримчак. Новости

Российская Федерация несет значительные убытки от санкций и финансировать «Л/ДНР» для нее становится очень рискованно. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«На это указывает большое число событий, которые произошли в 2017 году, и сейчас будут происходить, начиная со 2 февраля 2018 года, когда будут введены санкции, в соответствии с тем биллем санкций, который был принят Конгрессом, сенатом и подписан президентом США», – сказал он.

По его словам, в этом году в России примут окончательное решение по временно неподконтрольной Украине территории Донбасса. «Российская Федерация за последние три года полностью исчерпала свой резервный фонд, в конце 2017 года он уже был пустой, и сегодня они там дискутируют, что будет с фондом будущих поколений, который тоже почти пуст. И много других признаков, указывающих, что 2018 год будет именно тем годом, когда будет принято окончательное решение», – говорит Гримчак.

Он добавил, что финансировать «Л/ДНР» России не только не выгодно, но и рискованно. «Я считаю, что на сегодняшний день Российская Федерация несет убытки от санкций, и чем дальше, тем больше. И на сегодняшний день ситуация становится таковой, что дальше удерживать восток Украины, ОРДЛО*, для России становится не только экономически, политически, но и с точки зрения будущего самой России очень рискованно», – считает он.

Как сообщалось ранее, по словам Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине (2003-2006 гг.) Джона Хербста, в США готовят персональные санкции для российских олигархов из-за Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: