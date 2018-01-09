Ожидать кардинальных изменений по Донбассу в 2018 году не стоит, – политолог. Новости

В 2018 году слишком много политических событий для кардинальных решений по Донбассу, как со стороны РФ, так и со стороны Украины. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Вадим Карасев (на фото справа).

«Выборы в России в марте, дальше – Чемпионат мира по футболу. До этого ничего не будет. Дальше мы вступаем в выборы, вторая половина 2018 года. Пойдет ли президент на резкие шаги? Не пойдет: одни будут кричать победа, другие – измена. Одни будут говорить компромисс, другие – капитуляция», – говорит он.

Политолог считает, что суть переговоров между Россией и Украиной и судьба Донбасса зависят от новоизбранной украинской власти и общественного мнения. «В ходе выборов мы почувствуем, какое настроение у общества, не просто социологическое, а политическое настроение у общества – готово ли оно на уступки по Донбассу в рамках Минских соглашений, и тогда уже действовать. И новый президент, или новый-старый президент уже будет решать, ехать ли ему в Минск или в Берлин встречаться с Путиным, или нет, или к Путину поехать и о чем говорить», – сказал Карасев.

Как сообщалось ранее, по мнению Вадима Карасева, прямые переговоры президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина по урегулированию ситуации на Донбассе пока невозможны, и на это у лидеров стран есть свои причины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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