Сводка из зоны АТО за 8 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций, 3 украинских военнослужащих ранены. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении более 4 часов противник обстреливал позиции украинской армии в районе Светлодарской дуги. Незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов, при поддержке минометов калибром 120 мм, вели обстрел у Луганского: недалеко от этого населенного пункта выпущено около полусотни боеприпасов. Также НВФ из пулеметов и гранатометов вели огонь на подступах к Светлодарску.

На донецком направлении НВФ стреляли из тяжелых минометов калибром 120 мм по силам АТО у Павлополя, а из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов – вблизи Талаковки. Вокруг Новотроицкого противник применял стрелковое оружие, включая снайперское, а позже добавил гранатометы.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 8 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись Докучаевск, село Спартак к северу от Донецка, поселки Крутая Балка вблизи Ясиноватой и Зайцево на севере Горловки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подвергся район села Нижнее Лозовое. Огонь велся из миномета калибром 120 мм».