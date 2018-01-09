Китаю вообще все равно: В «ДНР» нацелились на иностранный капитал. Новости

В «ДНР» ведут переговоры с азиатскими странами о создании и работе в «республике» предприятий с иностранным капиталом. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев (на фото).

Отмечается, что особенно заинтересованы в работе в «ДНР» бизнесмены из стран Азии, которые, в отличие от стран Европы, не требуют сертификат происхождения продукции. «Если Европе – да, то азиатским странам – все равно. Китаю – вообще все равно, они даже не спрашивают сертификат происхождения. Могу сказать, что такие бизнес-переговоры с Китаем здесь уже присутствуют», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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