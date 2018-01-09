Без «ДНР» и «ЛНР»: Закон о реинтеграции Донбасса изменит минский формат. Новости

Принятие законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» изменит формат переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске. После этого Украина будет вести переговоры по Донбассу только с официальным представителем МИД России. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил секретарь парламентского комитета по безопасности и обороне Иван Винник.

«Мы не будем воспринимать любых представителей незаконных вооруженных формирований, парамилитарных, террористических российских, которые называют себя "ДНР/ЛНР". Мы будем требовать на всех встречах официального представителя МИД Российской Федерации. Все консультации будут проводиться напрямую с Российской Федерацией, а не через их представителей, которых они признают довольно интересным для мира и для нас способом», – сказал он.

Как сообщалось ранее, украинские правозащитные организации требовали доработать законопроект № 7163. Исправленный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря. Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса 16 января вместе с блоком вопросов безопасности и обороны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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