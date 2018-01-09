Без «ДНР» и «ЛНР»: Закон о реинтеграции Донбасса изменит минский формат. Новости

Принятие законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» изменит формат переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске. После этого Украина будет вести переговоры по Донбассу только с официальным представителем МИД России. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил секретарь парламентского комитета по безопасности и обороне Иван Винник.
«Мы не будем воспринимать любых представителей незаконных вооруженных формирований, парамилитарных, террористических российских, которые называют себя "ДНР/ЛНР". Мы будем требовать на всех встречах официального представителя МИД Российской Федерации. Все консультации будут проводиться напрямую с Российской Федерацией, а не через их представителей, которых они признают довольно интересным для мира и для нас способом», – сказал он.
Как сообщалось ранее, украинские правозащитные организации требовали доработать законопроект № 7163. Исправленный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря. Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса 16 января вместе с блоком вопросов безопасности и обороны.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Ожидать кардинальных изменений по Донбассу в 2018 году не стоит, – политолог
- В законопроекте о Донбассе нет реинтеграции, но есть деоккупация, – Винник
- Законопроект о реинтеграции Донбасса рассмотрят 16 января
- Законопроект о Донбассе позволяет Порошенко применять армию в мирное время, – эксперт
- В законопроекте о Донбассе непонятен механизм оформления документов, выданных в «Л/ДНР», – юристы
- В Верховной Раде рассмотрят признание документов, выданных в «ДНР» и «ЛНР»
- ООН: Получение свидетельств о рождении для неподконтрольного Донбасса нужно упростить
- Что будет с АТО? Юристы проанализировали законопроект о Донбассе
- Законопроект о Донбассе вводит режим военного положения в Украине
- Законопроект о Донбассе позволяет Порошенко применять армию в мирное время, – эксперт
- Законопроект о Донбассе расширяет полномочия военных прокуроров
- В Верховной Раде могут проголосовать за прекращение АТО на Донбассе
Комментарии