Прованс с украинским колоритом: Переселенка из Донецка создает уникальные вещи (Фото). Новости

Уроженке Дружковки, успешно работавшей в Донецке дизайнером интерьеров, пришлось сменить профессию после возвращения на малую Родину из-за боевых действий на Донбассе.

Переехав из Донецка, Марина Баньковская открыла небольшой магазинчик в Дружковке. Молодой женщине пришлось в небольшом провинциальном городе направить свой художественный талант в другое русло. Она оформляет в украинской стилизации бытовые вещи: посуду

«Один бокал я делаю один день. Потом он подсыхает. Это специальная пищевая краска под обжиг для стекла, для керамики. Обжигаю в духовке при определенной температуре и уже не боится он механических воздействий, и можно мыть», – рассказывает она.

Грустить в небольшом городе Марине не давали подруги. В кругу творческих людей переселенка отвлекалась от грустных воспоминаний и черпала новые идеи.

Мастерица старается заявлять о себе не только в Донецком регионе, но и участвует в тематических выставках в Киеве. Художница много экспериментирует с цветами и красками. Она отмечает, что любит объединять несовместимое. «Не хочу быть стандартной, не хочу быть, как все. Хочу какую-то индивидуальность, свой вкус привнести. Люблю экспериментировать, люблю что-то новое, не люблю передирать чужие работы», – говорит переселенка.

Марина расписывает деревянные изделия и создает шаржи на бутылочках и посуде. Женщина признается, что стоят ее работы недорого, хотя пользуются спросом и на западной Украине, и за рубежом. Большинство вещей она делает под заказ. «Многие клиенты говорят: "Марина, это очень-очень дешево, нужно ценить свою работу"», – делится мастер.

Ее любимая техника – точечные рисунки, с помощь которых можно «одеть» в вышиванку или нанести национальный узор на что угодно, главное – усидчивость. «Ничего не придумала, все уже есть – украинская вышивка. Нравится точечная техника, она получается, как вышиваночка, как бисером. С деревом идет контакт, оно живое, с ним приятно работать. Это не просто мое хобби, не просто моя работа. Я этим живу. Я не знаю, как бы я жила, если бы не рисовала», – рассказала Марина.

Фото: скриншот видео

Источник: АКМЦ Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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