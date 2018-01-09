В ЕС и США по-разному относятся к переговорам по Донбассу, – политолог. Новости

Ни представители стран-участниц «нормандского формата», ни США не видят альтернативы переговорам по Донбассу в рамках минского процесса. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Вадим Карасев.

«По Минским соглашениям, я говорил и буду говорить: нет сейчас другого. Можно вообще отказаться от всего, разорвать дипломатические отношения – это тоже вариант, приблизит он мир или не приблизит, не знаю, но в нем есть логика. Либо надо уже оставаться в логике минского процесса», – считает он.

По его мнению, другие форматы переговоров, предлагаемые и обсуждаемые политиками, ни в ЕС, ни в США не воспринимают всерьез. «Проблема Донбасса, решение конфликта на Донбассе, она заякорена в Минских соглашениях, и никакие будапештские форматы никто серьезно не рассматривает. Ну, скажите это американцам или немцам – они говорят: есть минский процесс. Более того, нам надо возвращаться в минский процесс, потому что это возвращение в "нормандский формат"», – продолжил Карасев.

Политолог отмечает, что участие США в переговорах по Донбассу неоднозначно. «Когда американцы взялись за это дело, с одной стороны они нам помогают, вроде бы, летальное оружие собираются продать нам на 43 млн долл., а с другой стороны – нас вытеснили, потому что Волкер и Сурков договариваются о чем-то, ведут консультации, очень дозированно дают информацию. А где мы? Вот в "нормандском формате" и минском процессе мы принимаем участие, Украина, не за нашей спиной, а вместе с нами», – говорит он.

Кроме того, эксперт отмечает, что в Европе заинтересованы в активизации переговоров в «нормандском формате». «Когда Габриэль приезжал, немцы активизируют "нормандский формат" и минский процесс, понимая, что это дело Европы, что конфликт европейский, что американцы далеко. Во-вторых, американцы с оружием могут так залезть, как они залезали в разные регионы и потом оттуда очень долго все вылезали-выползали, как Ливия, как Сирия», – отметил Карасев.

Как сообщалось ранее, в ходе своего визита в Украину в 2018 году министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль высказал мнение, что сдвиги в урегулировании конфликта на Донбассе связаны с перспективой введения миротворцев ООН.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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