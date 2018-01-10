Построено отцами и дедами: «ДНР» предлагает собственникам «отжатых» предприятий судиться. Новости

Украинские предприятия в «ДНР» не «национализировали», но их собственникам теперь «рекомендуют» доказывать свои права в суде. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев.

«Неправильно говорят – мы не национализировали. Фрагмент внешнего управления не дает права перехода права собственности. Внешнее управление вводится, чтобы люди, которые работали на этих предприятиях и дальше работали на них и получали заработную плату», – говорит «министр» .

По его словам, поставленные задачи «внешнего управления» в «ДНР» были решены. «Люди остались с заработными платами, предприятия на сегодняшний день работают, продукцию выпускают, а вот в плане, кто собственник, давайте мы эту тему завесим на будущие времена», – утверждает Тимофеев.

Он также заявил, что собственникам «национализированных» предприятий теперь нужно отстаивать свои права в судебном порядке. «Процедура смены собственников немного другая. Там есть другие инстанции, есть суды, есть прокуратуры, в которые можно обратиться и задать вопрос, на основании чего эти собственники стали собственниками в принципе, потому что это было построено еще нашими отцами, дедами, но это уже другая история и следующего этапа», – сказал он.

Напомним, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагаются на неподконтрольной украинской власти части Донбасса, ввели «внешнее управление». На первом этапе было «национализировано» 43 крупных предприятия, в список вошли мобильные операторы, банки, спортивные базы, гостиницы, предприятия тяжелой промышленности. Далее процесс захвата предприятий продолжился.

Наиболее крупным «временным администратором» является ЗАО «Внешторгсервис», который курирует работу основных «национализированных» предприятий металлуургического комплекса. Как ранее заявлял «вице-премьер народного совета ДНР» Александр Тимофеев: «ЗАО "Внешторгсервис" в ДНР не зарегистрировано, у него здесь есть "дочка", которая полностью в нашем правовом поле. Эта "дочка" будет осуществлять все налоговые платежи, которые предусмотрены в ДНР и осуществлять поставку железорудного сырья металлургическим комбинатам».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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