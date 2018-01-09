На Донетчине водитель насмерть сбил женщину и даже не остановился. Новости

Полиция Покровска (Донецкая обл.) устанавливает личность водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.
8 января около 19:05 в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что на обочине на автодороге «Знаменка-Луганск-Изварино» недалеко от Покровска обнаружен труп неизвестной женщины.
При осмотре места происшествия было установлено, что погибшей является 62-летняя местная жительница. После наезда на женщину водитель, не остановившись и не оказав помощи пострадавшей, скрылся с места происшествия. Женщина погибла на месте.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полиция опрашивает местных жителей, устанавливает возможных свидетелей происшествия.
Полицейские просят всех, кто имеет какую-либо информацию о ДТП, обратиться в полицию по телефонам: 102, (06239) 52-11-07, 050-020-9846.
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