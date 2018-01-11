Питаться по европейским ценам: Рынок продуктов в Украине-2018. Новости

В 2018 году в Украине не будет сильных колебаний в ценах на продукты. Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказал генеральный директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко (на фото).

По его мнению, фактор спекуляций находится на пятом месте, на первом месте на рост цен влияет отсутствие конкуренции. «Мы свои цены ставим, исходя не от уровня европейских цен, а от себестоимости. Наши аграрии не привыкли конкурировать, и в 2017 году мы это увидели, когда твердые украинские сыры начали расти в цене, к ним пришли на помощь польские, голландские. Победили наши, теперь больше увеличивается доля польских и голландских. Импортозамещение, конец украинской продукции, мы будем видеть в этом году», – говорит он.

Эксперт утверждает, что в этом году в Украине станет больше импортных продуктов. «Импортируемая доля продуктов сейчас всего 10%, но она будет увеличиваться. В 2008 году наших продуктов питания было около 70%. За несколько лет доля украинских продуктов стала 90%. Сейчас она начнет уменьшаться, но не из-за того, что мы больше покупаем, а из-за того, что цены уже достаточно высокие», – продолжил Дорошенко.

Он добавил, что рынок продуктов постепенно уходит от резких изменений цен. «В 2018 году мы избавимся от сумасшедших ценовых колебаний. Мы привыкли, что некоторые продукты с начала до середины года могут подорожать на 30-40%. В 2018 году мы приходим к мировым трендам, когда цена продукта может увеличиться за год на 1-2%. Может быть это нас отучит от того, что не нужно будет делать запасы на зиму», – считает эксперт.

Дорошенко также прогнозирует, что в этом году в Украине продукты питания будут стоить на 12% дороже, чем в Польше. «В 2018 году мы вынуждены искать выход из ситуации, чтобы у нас цены были не то, чтобы такие же, как в странах восточной Европы, а не выше. В любом случае, в 2018 году в Украине будут цены в среднем на 11-12% выше, чем в Польше, на все продукты питания без исключения за счет налогообложения», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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